Elsa Jiménez renuncia a su acta de concejal por motivos personales y profesionales

La concejal del Partido Popular, Elsa Jiménez, ha presentado su renuncia como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuenca. Jiménez, cirujano de profesión, va a abandonar su cargo público por motivos personales y profesionales, “que me impide dedicarle al Ayuntamiento de Cuenca y a mi labor como concejal todo el tiempo que requiere, por lo que considero más sensato dejar mi acta y que sea otro compañero quien la ocupe”, apunta. A esto hay que añadir que está terminando la carrera de Derecho, y tiene que presentar su trabajo de fin de grado (TFG). La renuncia se hará efectiva en el próximo Pleno de la Corporación municipal.

Elsa Jiménez ha manifestado su intención de “seguir comprometida y activa en el Partido Popular, ayudando en lo que se me necesite y defendiendo sus valores e ideas”, señalaba. “Quiero agradecer de forma especial al anterior alcalde de Cuenca, Angel Mariscal y al presidente del Partido Popular, Benjamín Prieto, la oportunidad que me dieron, porque ser concejal del Ayuntamiento de Cuenca, así como a Luz Moya, “es el mayor de los honores para un conquense. Las cicatrices que deja dar el paso al frente durante 4 años son más bonitas que la piel íntegra de los que nunca lo intentaron. Pido perdón a todos los conquenses por los errores cometidos. Que sepan que si erré fue poniendo a Cuenca por norte y también perdón a mi familia por todo el tiempo que no pude dedicarles”, ha añadido.

Esta era la segunda legislatura de Elsa Jiménez como concejal del Consistorio capitalino, “ha sido todo un orgullo para mí representar a mi ciudad y trabajar por ella. Deseo al Grupo Municipal Popular todo lo mejor en esta etapa y, por supuesto a mi sustituto”. Elsa Jiménez ocupaba el número 5 en la lista encabezada por Luz Moya en el Ayuntamiento de Cuenca, donde el Partido Popular tiene en la actualidad 6 concejales. El número 7 de esa lista corresponde a David Hernández, licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.