Así reparten comida a domicilio a nuestros mayores: "Estamos bien atendidos"

La soledad no deseada llega, y lo hace sobre todo en personas mayores que se encuentran solas en casa. Por diferentes circunstancias: han perdido a su mujer o su marido, y siguen con sus quehaceres, sus rutinas, en definitiva, con su vida.

Muchos tienen familia, la misma que siempre está pendiente de que nada le falte; otros viven cerca de hijos o nietos; pero hay muchos mayores, que no tienen a nadie.

Para ayudar en esa soledad no deseada, acompañar y ayudar a nuestros mayores. Hay programas que les hacen la vida más fácil.

'Tu comida en casa'

José María tiene de 78 años, y vive en Las Majadas, un municipio de la serranía de Cuenca. Un pueblito con apenas 250 habitantes.

Al igual que él, otras personas de avanzada edad en localidades pequeñas se pueden encontrar con problemas para realizar una actividad tan cotidiana como es prepararse la comida; tanto por ir a adquirir los alimentos, como por el riesgo que supone cocinar si viven solos.

El servicio de 'Tu comida en casa', puesto en marcha por la Diputación de Cuenca en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, atiende a más de 250 personas mayores llevándoles a la puerta de su casa, un menú diario, de lunes a viernes, por un módico precio, en función de sus posibilidades.

José María es uno de estos usuarios y ha asegurado que se muestra satisfecho con su menú "en el menú viene de todo, unos días vienen unas judías, migas, vienen también lentejas muy buenas, pescado de todas clases. Te sobra porque en los tarros coge mucha comida y no te lo comes todo. Esto para nosotros va muy bien porque claro, estas solico. Viene mi hermana luego los viernes, y los sábados y los domingo me trae comida de su casa. De momento estamos bien atendidos".





Menú de emergencia

Los usuarios solo tienen que calentarse la comida en el microondas y si algún día la empresa no puede repartirles, tienen un menú de emergencia en el congelador que se va cambiando cada mes. En caso de una nevada u otra circunstancia que surja, sacan del congelador ese menú y pueden comer.

Este hecho puede animar a estas personas a permanecer más tiempo en el municipio. Es lo que nos contaba el alcalde de Las Majadas, Cristian Sánchez "meten la comida en el microondas, lo calientan, ellos comen, tienen su comida y se evitan hacerse su comida. Ellos están más a gusto, están bien. Y se pueden quedar en el pueblo a vivir, que es lo que importa, que se queden a vivir".

83 municipios

La provincia conquense tiene este programa implantado y del que se benefician 83 municipios. La diputada, Eva García, ha explicado cómo este servicio que comenzó a prestarse en el mes de mayo deja a los usuarios "muy contentos y de vez en cuando, se hacen llamadas aleatorias a usuarios desde los trabajadores sociales, para preguntar por la calidad, por el reparto, y en general está todo el mundo contento, y todos bien".

¿Cómo solicitar este reparto?

Si estas interesado o interesada, la mayoría de casos según explicaba Eva, "es pedir información, luego hacer una solicitud que se puede hacer a través del Ayuntamiento de su municipio, a través de servicios sociales o a través de nuestra página web. Luego hay una comisión de valoración que valorar el caso del usuario y se le comunica después a la empresa que hace el reparto y ya se le empieza a repartir".