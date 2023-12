Alerta sobre el consumo de una peligrosa sustancia en adolescentes: la clave es el botiquín de casa

En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de adolescentes que desde los 14 años consume hipnosedantes con efectos sedantes,como Tranquimacín o Diazepam.

Hay datos demoledores com que los hipnosedantes con receta médica son la cuarta sustancia más consumida por los adolescentes de Castilla-La Mancha, detrás del alcohol, el tabaco o las drogas.

¿Qué son los hipnosedantes?

El Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha y la Consejería de Sanidad han puesto en marcha una campaña para frenar el consumo inadecuado de hipnosedantes, ya que es la cuarta sustancia más consumida por la población de 14 a 18 años. En COPE Castilla La Mancha hemos hablado con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cuenca, Luz Moya, para saber qué son exactamente estos fármacos.

Es importante diferenciar para no crear ningún tipo de alarma y que nadie empiece a pensar si consume o no consume, si lo tiene o no lo tienen en su botiquín.

Luz nos comentaba que los hipnoseantes "son fármacos depresores del sistema nervioso central, son esos medicamentos que utilizan para tratar la ansiedad, el estrés o el insomnio. Son medicamentos que si están prescritos por el médico y utilizados por el paciente, siguiendo sus indicaciones, son muy útiles para resolver problemas de salud detectados. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los medicamentos no son inócuos y pueden provocar efectos adversos o no deseados cuando se consumen sin prescripción médica o de una forma diferente a la pauta indicada".

Luz Moya: "No me cansaré de decir que siempre, siempre, con una receta médica y atendiendo los consejos e indicaciones que el farmacéutico ofrece en el mostrador de la farmacia".

Fármacos en el botiquín de casa

El aumento considerable del consumo de estos fármacos, sobre para el consumo temprano, es porque los obtienes relativamente fácil. Un menor puede acceder al botiquín de casa y cogerlo.

Por eso, esta campaña para concienciar y sensibilizar a los pacientes que "en ningún caso pueden compartirlos con nadie, especialmente con adolescentes o jóvenes", añadía Luz Moya.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Campaña

Esta es una campaña que previamente, desde los colegios de farmacéuticos se han formado, a través de unas sesiones formativas, en las que se han dado una serie de claves de atención farmacéutica. Además "se ha elaborado un vídeo para la población que se está distribuyendo en redes sociales, y en medios de comunicación, además unas pegatinas que vamos a pegar en todos los envases que tengan principios sedantes, para concienciar y que no se comparta con nadie tu medicación".