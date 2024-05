Víctor Morujo, una vida dedicada a la radio: "La voy a echar de menos"

Hoy no es un día cualquiera para los que hacemos la radio, los que hacemos la cadena Cope aquí en Ciudad Real. Hoy se despide un compañero, un amigo que después de casi cuatro décadas se jubila: Víctor Morujo Camacho.

Víctor Morujo empezó oficialmente en Cope el 1 de enero de 1988, aunque antes tuvo contratos de colaboraciones con esta casa, ha estado más de 38 años relacionado con esta emisora.

Estudió Ciencias de la Imagen en la Universidad Complutense y llegó a la radio cuando se puso en marcha Radio Popular FM de Puertollano. Ha desarrollado toda su carrera en Puertollano primero y después en Ciudad Real y ha pasado por todos los departamentos: musicales, magazines, informativos.

Qué siente hoy Víctor: “Pues una mezcla de sentimientos, porque por un lado uno lleva la costumbre aquí ya de casi cuatro décadas y quieras que no, el haber sido un todoterreno haciendo musicales e informativos, incluso hoy en día están haciendo las pautas hace como que uno conozca la emisora en su totalidad y la siento como un poco mía. Evidentemente se va a echar de menos porque esta casa me ha dado no solamente una vida laboral, sino un montón de satisfacciones, un montón de amigos y de compañeros que ahí van a estar siempre”.

Víctor ha repasado su vida en Cope. “Yo estaba estudiando Ciencias de la Imagen en la Complutense cuando se abrió la FM, Radio Popular FM de Puertollano. Los 80 fueron una época de eclosión de la radio local y de las FM por todas partes, y nada, me llamaron y ahí me quedé”.

“Siempre se ha podido hacer todo, aunque fuera analógico y ahora digital, antes también nos las apañábamos para hacer un magazín y poner la sintonía a mano en un momento dado, soltar el disco de vinilo y empezar a sonar justo en el momento oportuno”.

A lo largo de casi cuatro décadas uno vive muchos momentos que se quedan grabados. “Yo creo que una de esas cosas que se te queda grabada a fuego para siempre fue el accidente que hubo en Repsol. Cuando reventaron varios tanques, murieron varias personas, fue noticia nacional y me pilló en pleno 15 de agosto, era yo el único que estaba en la emisora, y claro, pues tuve que estar de cronista oficial de todo aquel desastre que impresionaba bastante, con Antonio Herrero, con César Vidal, con todos los que estaban haciendo los principales programas locomotora de la emisora. Y la verdad es que esas cosas te hacen pensar que realmente tu trabajo es útil”.

Y hoy es un día para acordarse de mucha gente. “Me acuerdo de todo el mundo. Me quiero quedar con todos los compañeros, con la figura de alguien que está ahí, que cuando te lo cruzas eventualmente por la calle parece que fue ayer cuando te despediste”.

“A la Cope le he dado cariño. Además, yo te digo, esta casa, como muy pocos podrán decir, ofrece una estabilidad en el empleo de la que pocas empresas pueden presumir. Conozco a muy poca gente que no haya comenzado y terminado su vida laboral aquí. Y por otro lado… ¿qué me ha ofrecido la Cope? Pues muchas satisfacciones”.

Víctor Morujo se despide con un mensaje de agradecimiento para su audiencia: “Muchas gracias por el apoyo que me habéis dado, que es un apoyo que se le ha dado a esta casa, porque la radio es un trabajo de equipo”.





