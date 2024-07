¿Viajar solo o no viajar? Tatiana Rodríguez lo tiene claro: "No te quedes con las ganas"

No coincidir con las vacaciones de los amigos, una pareja a la que no le gusta moverse de casa, el miedo a aburrirse... son muchos de los impedimentos que muchas veces nos ponemos a la hora de planificar un viaje. Y, a veces, lo único que deberíamos hacernos es una pregunta: ¿por qué no viajar solo?

En esta cuestión, Tatiana Rodríguez lo tiene claro: "No te quedes con las ganas".

Así se titula precisamente el taller que esta tarde a las 18 horas, en el Centro Empresarial Avanzado de Ciudad Real (detrás de la estación del AVE) impartirá la periodista manzanareña Tatiana Rodríguez, una apasionada de los viajes que decidió dar el paso de empezar a viajar sola allá por año 2003.

"Soy una persona muy curiosa, con muchas ganas de conocer el mundo y con muchas ganas de no perderme nada" nos contaba hoy en COPE. "Como buena periodista, nos ocurre mucho a los que hemos estudiado esta carrera, parece que el tiempo se va y no quiero quedarme con las ganas de nada. Y ese fue el impulso que me hizo, ya en 2003, empezar a viajar sola. Porque la gente que conocía era menos viajera que yo, y dije: ¡Ostras! Si es que me estoy quedando con las ganas de conocer muchísimos sitios por no atreverme a viajar sola".





El hecho de que no coincidan agendas, el que las personas que están a tu alrededor no quieran ir a ese destino que a tí te apetece conocer, el no saber si sola me lo voy a pasar bien, los peligros que viajar sola puede conllevar siendo mujer o la parte económica... son, según Tatiana, los límites que nos ponemos y que nos limitan a dar el paso.

"Aparte de tener un blog y de publicar mucho en redes sociales, sobre todo en Instagram, la manera que tengo de monetizar todo esto es hablar de los beneficios de viajar sola, aunque yo creo que es beneficioso para hombres y mujeres, pero me centré mucho en la mujer porque, aunque es la que más viaja sola, ya que del porcentaje de las personas que viajan solas, entre el 70 y el 72% son mujeres, empecé a centrarme en ellas porque nos beneficia un montón en temas de autoestima, de superación, de poner límites, de cuidar de nosotras mismas... Por eso me focalicé un poco en nosotras, y empecé a dar talleres en centros de la mujer, en bibliotecas... también voy a empresas, porque el hecho de viajar sola y de hacer cosas tú sola te ayuda a liderar mejor al autoliderazgo".

Y para quienes piensan que la persona que viaja sola es porque no tiene pareja... "Nada más lejos de la realidad" señala Tatiana.

"Viajar solo, aún teniendo pareja e hijos es de lo más sano. Cogerse un par de días para uno mismo también aporta autoconocimiento, relajación, diversión y volver a tu vida con fuerzas renovadas".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado