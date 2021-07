Una pintura de Alejandro Botubol, Medalla de Oro de la Exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas

La pintura 'Gran eclipse solar' de efecto realista, del artista gaditano Alejandro Botubol Bolaños, se ha impuesto a las 284 obras que este año se han presentado a la 82 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, obteniendo la Medalla de Oro de la exposición y un premio de 15.000 euros, a las que se suman seis obras que han sido seleccionadas por el jurado para el fondo de adquisición.

En esta edición el jurado estuvo compuesto por Jesús Martín Rodríguez-Caro como Presidente de Honor, Vanessa irla como Presidenta, José Javier Pérez Avilés como Secretario y actuaron como vocales destacados artistas y expertos en arte como el crítico de arte y ex director del Museo del Prado Felipe Garín, al reconocido crítico artístico y literario Juan Manuel Bonet, la escultora y Premio Nacional de Grabado Blanca Muñoz y el artista invitado de la 82 Exposición Internacional de Artes Pláticas José Manuel Ciria.

"Ha sido difícil por la calidad de la obra que había pero hemos llegado a un consenso y la obra ganadora así como las adquisiciones se han elegido por unanimidad", ha subrayado la teniente de alcalde de Cultura, Vanessa Irla, que resaltaba "que han sido cuatro artistas de Valdepeñas seleccionados para la exposición, que son Bernabé Gilabert, Javier Tercero, Aurora Cid e Isabel López".

La pintura de Botubol ha destacado entre las 284 obras presentadas por 217 artistas de once nacionalidades, procedentes de España, Japón, Italia, Bulgaria, Corea o Cuba, entre otros, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Los artistas que se han presentado tenían muchas ganas de participar", afirmaba el crítico Juan Manuel Bonet, respecto a la calidad de este año en "una convocatoria --la de Valdepeñas-- muy prestigiosa, la más antigua de España.

Es muy plural, que no se decanta por ninguna tendencia, hay un equilibrio que se busca entre tendencias, generaciones y artistas conocidos y emergentes, además de la diversidad geográfica, al presentarse artistas de toda España y del extranjero", remarcaba.

En cuanto a la obra merecedora de la Medalla de Oro, el artista invitado de esta edición, José Manuel Ciria, resaltaba que se trata de un cuadro "absolutamente inspirador, que llama la atención y muy variopinto los diferentes estilos que se concitan" y ha añadido además más adjetivos calificando a la obra como "casi académica, fotográfica y muy intensa por lo figurativa y abstracta".

MUESTRA DESDE EL 29 DE AGOSTO

Las obras del artista invitado se podrán ver junto a la obra ganadora en esta edición así como las otras 72 obras seleccionadas, de las cuales 49 son pinturas y 23 esculturas, en la muestra que se inaugurará el próximo 29 de agosto en el Centro Cultural 'La Confianza'.

eN relación al fondo de adquisición, de las obras presentadas el jurado decidió por unanimidad adquirir para la colección del Museo Municipal de Valdepeñas la pintura titulada 'Camino, laberinto y espejo' del archiconocido Miguel Villarino.

También pasará a formar parte del fondo municipal la obra escultórica 'Resurgimiento', de la que es autora María Teresa Esteban Gómez.

Del mismo modo, por delegación, el jurado seleccionó para la colección de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la pintura 'You know how to make me happy' de Vice García, así como la escultura de Saiz Manrique denominada 'Ulises'.

Para la Diputación de Ciudad Real el jurado calificador seleccionó la pintura 'Estudio de Paölozzi IV' de David Calderón y la escultura 'Cámara de bicicleta' de Miguel Ángel Martínez García.

En total se aportan 15.000 euros como premio de la exposición así como 15.000 euros de fondo de adquisición por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas, a los que se suman la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con 10.000 euros, la Diputación de Ciudad Real con 7.000 euros y como mecenas la bodega Félix Solís Avantis con 8.000 euros y Francisco Delgado Abogados con 3.000 euros.

Las obras adquiridas por el Consistorio van a formarán parte de los fondos de la pinacoteca municipal, donde también se encuentran otras valiosas obras de arte de autores tan reconocidos como Antonio López, Manuel López Villaseñor, Pancho Cossío, Agustín Redondela, Agustín Úbeda, Antonio Guijarro, Juan Barjola, Venancio Blanco, Santiago de Santiago, José Luis Sánchez, David Lechuga o Juan Manuel Castrillón, entre otros.