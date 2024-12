Carlos, doctor de Ciudad Real, revela el factor que influye en la aparición de los juanetes y a partir de qué edad aparecen: "Tiene mucho que ver"

Un problema de salud que afecta a gran parte de la población son los juanetes. Una deformidad progresiva del pie que limita y empeora la calidad de vida de las personas que los padecen.

Suponen una deformidad que afecta a la parte delantera del pie en donde como consecuencia de la desviación de un hueso del pie comienza a aparecer una protuberancia en la parte interna del pie la cual roza contra el calzado, se enrojece, se inflama y duele.

Posteriormente, el dedo gordo se va desviando y los dedos pequeños van adquiriendo forma de garra rozando contra el calzado, además los metatarsianos se hunden provocando dolor y callosidades en la planta del pie.

Pero por qué se producen. El doctor Carlos Martín Villa, de la Clínica del Pie Plaza Mayor de Ciudad Real, nos ha explicado en Cope que es una cuestión compleja y que aún no se conoce al 100 por 100 ya que no hay un único motivo. “Los pacientes piensan que se producen por un mal calzado, pero no siempre es así. La predisposición genética tiene mucho que ver con esta deformidad”.

“Lo que sí sabemos es que no hay manera efectiva de prevenir o retrasar esta deformidad, si estamos destinados a padecerla la única manera que tenemos de repararla es mediante cirugía”.

Doctor Carlos Martín Villa

Una cirugía que puede realizarse con varias técnicas, por ejemplo, la cirugía percutánea cerrada, una cirugía que permite al paciente salir caminando tras la intervención.

Y en este punto nos preguntamos si duele. “No, estas técnicas ultramínimamente invasivas no duelen nada, ni al hacer la intervención ni después”. Por lo que el paciente puede retomar su vida normal en poco tiempo.

Este problema afecta a la población en general, aunque tiene una incidencia mayor en mujeres que en hombres y, sobre todo, a partir de los 45 años.