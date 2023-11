¿Sufren miopía o cataratas? ¿Ven en blanco y negro? Así es la vista de los perros

Todos aquellos que tenemos una mascota en casa nos hemos hecho alguna vez la misma pregunta. ¿Nuestro perro ve en blanco y negro?

Es una creencia que ha circulado como la espuma en los últimos años. Los ojos de los animales han supuesto un reto para el mundo veterinario. No sólo queremos saber si esa creencia es cierta, queremos saber también si, por ejemplo, nuestras mascotas padecen como nosotros miopía o cataratas.

No y sí. Son las respuestas a las preguntas anteriormente planteadas. Los perros no ven en blanco y negro y sí padecen miopía y cataratas.

La veterinaria María La Rubia nos aclara que los perros ven en una escala diferentes de colores. “No ven los colores como nosotros, ven una escala de amarillos y ocres, no ven los azules y los rojos. Ven diferente pero no ven en blanco y negro”.

La Rubia ha destacado la importancia de la especialización. “La gente le da mucha importancia”.

Problemas derivados de traumatismos son los más comunes desde el punto de vista oftalmológico junto con ulceraciones y conjuntivitis.

¿Sufren miopía? “Sí, y otra patología muy común en humana como son las cataratas también la sufren nuestras mascotas”.

Para darme cuenta de si mi mascota puede tener algún problema ocular, María nos aconseja mirar los ojos de nuestras mascotas. “Debemos fijarnos en legañas con coloración, algún ojo que cambia de color, cambios en la forma de la pupila. Los ojos son un órgano que podemos ver desde fuera y son un reflejo de todo el organismo, problemas graves se pueden detectar en los ojos”.

Detectar el problema ocular a tiempo es fundamental para una sanación. “Es muy importante adelantarnos”.