El Robledo desafía al frío y celebra el fin de año con su tradicional baño en el río Bullaque

El baño de fin de año en el Río Bullaque - Entrevista al alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño

Como cada 31 de diciembre, la localidad ciudadrealeña de El Robledo ha celebrado su tradicional baño de fin de año en el río Bullaque.

Este 2025, más de un centenar de valientes se han sumergido en las gélidas aguas del río para dar la bienvenida al nuevo año, una cita que combina deporte, naturaleza y espíritu comunitario.

El alcalde del municipio, Gustavo Ormeño, ha sido uno de los participantes y nos ha contado en COPE el significado de esta costumbre.

30 años de reivindicación y fiesta

La tradición, que este año celebra su 30 aniversario, nació en 1995 como un acto reivindicativo.

Según ha explicado el alcalde, todo comenzó cuando "cuatro o cinco valientes" decidieron bañarse para celebrar que el río volvía a tener agua tras una gran sequía.

Ormeño subraya que el evento simboliza "un día festivo, de unión, de confraternidad entre todos los vecinos" y representa la identidad del pueblo y la importancia de su río.

Para el alcalde, es fundamental "seguir con el legado" de aquellos pioneros que comenzaron la tradición. Un esfuerzo que ha sido reconocido recientemente con la declaración del Día del Río como Fiesta de Interés Turístico Provincial, un hito que el pueblo celebra con orgullo este año.

Sandra Beldad Valientes que se atreven a darse el tradicional baño de fin de año en el río Bullaque

Una fiesta para todo el pueblo

Más allá del chapuzón, la orilla del Bullaque se transforma en una auténtica fiesta de fin de año.

El Ayuntamiento, con la colaboración de la asociación de jubilados y vecinos del pueblo, organiza un completo programa de actividades para todos los públicos y una generosa oferta gastronómica para combatir el frío, con platos de migas y judías pinesas, un caldito caliente casero y limonada para todos los asistentes.

Es una manera totalmente distinta de despedir el año" Gustavo Ormeño alcalde de El Robledo

El alcalde, Gustavo Ormeño, ha extendido una invitación para futuras ediciones a toda la provincia, describiendo la experiencia como "una manera totalmente distinta de despedir el año".

También ha asegurado que el baño es seguro y accesible en las orillas, animando a todo el mundo a probarlo, incluso a los más pequeños, que ya "van cogiendo la tradición".