¿Sabes reciclar bien? Agustín Durán te lo canta: "Ey bro, no me seas membrillo. Envases, briks y latas échalos al amarillo"

El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Ciudad Real, RSU Medio Ambiente, y Ecoembes lanzan la nueva campaña "Avance imparable 2025”, que tiene al humorista ciudadrealeño Agustín Durán como protagonista.

Conocido no solo por sus monólogos sino también por las ya célebres canciones con motivos de la vendimia o la recogida de la aceituna, Durán ha compuesto un tema que, con el título "!Ey Bro! !No me seas Membrillo! !Envases, briks y latas échalos al amarillo!", promete "pegarse a la oreja" de los ciudadanos y, lo que es más importante, recordarles la importancia de reciclar correctamente.

La campaña ha sido presentada en el Hotel Guadiana de Ciudad Real por parte del presidente y del gerente del RSU, Carlos Jesús Villajos y José Manuel Labrador, respectivamente, junto al propio Agustín Durán.

"no sabía que las cajas de madera de la fruta iban al amarillo"

Además de agradecer al RSU que pensaran en él para esta campaña, "grabar el anuncio me ha servido también para recorrer la provincia y para aprender a separar mejor" ha asegurado Agustín Durán.

Y confesaba que "antes no sabía que las cajas de madera de las frutas van al contenedor amarillo. Y también he tirado algún que otro juguete de mis hijos a ese contenedor... y ahora sé que no lo hice bien".

Durán también afirmaba que ha usado de "conejillos de Indias" a sus hijos para componer la canción.

"Cuando hago algún estribillo y canción, la voy soltando por casa, si veo que se enganchan, sé que puede funcionar, y aquí ocurrió”.

"tenemos buenos datos, pero siempre hay margen de mejora"

José Manuel Labrador daba el dato de que "en 2024 se recogieron 7.000 toneladas en los más de 2.500 contenedores amarillos, de envases ligeros, repartidos en los 92 municipios del Consorcio".

Datos suponen un 7% más que el año anterior y equivale a 20 kilos por habitante al año de esta recogida selectiva.

"Y aunque son buenos datos" señalaba Labrador, "todavía hay mucho margen de mejora, por eso se ha querido incidir con esta campaña en este tipo de reciclaje".

El gerente también ha anunciado que se está trabajando en un estudio para mejorar y ampliar este tipo de contenedores en todas localidades del Consorcio, habiéndose ya instalado 100 más en el eje de la Autovía A4.

seguir apostando por la concienciación del "buen reciclaje"

La campaña ‘Avance imparable 2025’ se difundirá en los principales medios de comunicación de la provincia, y su objetivo no es otro que el de "concienciar y sensibilizar a la población del trabajo que se realiza desde el RSU para que los envases puedan tener una segunda vida" subrayaba el presidente del Consorcio, Carlos Villajos.

"Desde RSU vamos a seguir apostando por estas campañas de concienciación, al igual que hacemos con actividades y talleres en colegios, visitas de Institutos a las plantas de reciclaje o el patrocinio de eventos deportivos".

Los responsables del Consocio RSU han disculpado la presencia de la representante de Ecoembes, que no pudo estar presente por las incidencias ferroviarias que se vienen arrastrando en España desde ayer.