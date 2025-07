Cómo poner tu coche a punto para las vacaciones. "El 90% de las averías se pueden prever"

La llegada del verano y las vacaciones hacen que, sobre todo este mes y el de agosto, se produzcan miles de desplazamientos por las carreteras españolas.

Además de la prudencia a la hora de conducir, todos deberíamos tener muy presente algo que, en demasiadas ocasiones, se nos olvida: la puesta a punto del vehículo antes de salir de viaje.

los lunes es día de grúas en los talleres

Y la pregunta es: ¿solemos acudir al taller a revisar nuestro coche antes de ponernos en carretera?

"Desgraciadamente, menos veces de la que nosotros nos gustaría" asegura en COPE Benito Menor, gerente de Midas Ciudad Real. "No como empresario que tiene un taller, sino como particular, que luego vas por la cartera y ves que se han quedado tirados... Los lunes y los martes son días de recepción a los vehículos que vienen en grúa porque se han quedado tirados en la carretera".

Lo peor de esta situación es que "en la mayoría de los casos esos fallos sí se podían haber previsto, si se hubiese hecho una revisión anterior".

"No hace falta que sea tres días antes de irnos" señala Menor, "la revisión se puede hacer perfectamente ser un mes antes de irte de vacaciones".

neumáticos: quizá el elemento más importante

Si hay un elemento del vehículo, o más bien cuatro, a los que deberíamos prestar especial atención, esos son los neumáticos.

"Que tengan la presión correcta, que no estén desgastados, que no estén más desgastados por una parte que por otra y, sobre todo, si tenemos que cambiarlos, más vale que sean nuevos y un poco más económicos que no de segunda mano".

Y es que, aunque parezca sorprendente, el gerente de Midas Ciudad Real nos asegura que hay gente que compra neumáticos de segunda mano "sin saber a simple vista si ese neumático ha sufrido un accidente y está dañado".

los "chinazos" en las lunas, un peligro en verano

Algo a lo que tampoco se da la importancia que tiene a la hora de ponernos en carretera son las lunas, sobre todo con los típicos "piquetes" que las piedras de la carretera hacen en el parabrisas.

"Además, con el verano se acentúa mucho esos pequeños impactos que tenemos en la luna" asegura Benito.

"El calor que incide en la parte de fuera y el aire acondicionado frío que incide por la parte de dentro del vehículo, esos cambios de temperatura lo que provocan es que de ese pequeño chinatazo que había, se abre un pelo en cuestión de minutos y empieza a rajar la luna por dentro. Y si se hace ese pelo por seguridad hay que cambiar esa luna".

La buena noticia es que "prácticamente todos los seguros llevan la reparación y cambio de lunas incluido".

"Cuando tengamos ese piquete, es preferible repararlo que no esperar a que se abra ese pelo y se raje la luna. Además de que va a ser más rápida esa reparación que si tenemos que dejar un día o dos el coche en el taller cuando se nos raja la luna y nos la tienen que cambiar".

frenos, luces y baterías

Los frenos, la suspensión, las luces... son elementos del vehículo muy a tener antes de iniciar un viaje. Pero si no acudimos al taller es posible que no sepamos que fallan.

"Las averías en estos elementos pueden no avisarnos y esto nos puede jugar es una mala pasada en carretera, teniendo algún accidente o una avería. Y eso también se podría haber solucionado perfectamente antes de salir del viaje yendo a revisar nuestro coche".

Muy a tener en cuenta también en verano es el tema de las baterías.

"Con los cambios de temperatura, tanto en los calores extremos como en los fríos extremos, es cuando la batería, si está ya con poca vida, cuando se termina de ir. Haciéndole una revisión antes de irte a vacaciones, se puede comprobar el estado la batería para evitar que te deje tirado".

En definitiva, el mejor consejo que nos da Benito Menor es que "antes de irnos de viaje, sea cerca o sea lejos, si es lejos con más razón todavía, acudamos a nuestro taller de confianza" para que nos revisen que todo vaya bien en nuestro vehículo y que no tengamos ningún disgusto en carretera.

"El 90% de las averías" asegura "se pueden prever y se podrían haber solucionado si se hubiese pasado por el taller para hacer una revisión del vehículo".