Ciudad Real
Ciudad Real

Page anuncia la primera piedra del Campus Biosanitario de Ciudad Real "en unos meses"

La Universidad regional va a destinar 41,6 millones de euros a esta infraestructura, que albergará las facultades de Medicina y de Enfermería, junto al Hospital General

Futuro Campus biosanitario Ciudad Real
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha

Elena Jiménez

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura

El futuro Campus Biosanitario de Ciudad Real, que albergará las facultades de Medicina y de Enfermería, entre otros edificios, podría tener su primera piedra colocada "en pocos meses".

Así lo ha anunciado hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page,  en el pleno del Consejo Social de la Universidad regional, celebrado este martes en el campus de San Pedro Mártir, en Toledo, y en el que el ex presidente de la región, el ciudadrealeño José María Barreda, ha tomado posesión como presidente de dicho organismo.

El pasado mes de julio Page avanzaba la licitación inminente de la obra de construcción del Campus Biosanitario, en el que la Universidad va a invertir 41,6 millones de euros, tratándose del "paso decisivo hacia un proyecto estratégico para la Comunidad Autónoma que potenciará, de este modo, la formación e investigación en el ámbito de las Ciencias de la Salud".

En concreto, este nuevo campus se levantará frente al Hospital General Universitario de Ciudad Real y albergará, además de las facultades de Medicina y de Enfermería, distintos espacios destinados a la investigación en una superficie construida de 21.000 metros cuadrados.

