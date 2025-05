"No olvidemos por qué ocurrió la pandemia de COVID". Los veterinarios alertan del aumento de vectores por el cambio climático

Que el cambio climático está afectando al aumento, expansión y desestacionalización de los vectores o, lo que es lo mismo, insectos que transmiten enfermedades, es algo sobre lo que llevan tiempo alertando los veterinarios.

"Hablamos sobre todo de insectos: mosquitos, artrópodos como garrapatas... que lo que hacen es transmitir en sus glándulas salivares virus, parásitos, bacterias que pueden transmitir a esos organismos a los que parasitan, y esto es importante" explica en COPE el veterinario, Gregorio Herrera.

Los cambios climatológicos, tales como el aumento de las temperaturas, la pluviometría... "tienen un impacto directo sobre la epidemiología, sobre los vectores y sobre las enfermedades que transmiten, porque aumenta la expansión geográfica de esos vectores, llegan a sitios donde antes no llegaban y además ese aumento de temperatura hace que se reproduzcan mejor y hace que esos ambientes estén más adaptados a la supervivencia de estos parásitos".

cualquier tipo de animal... y a las personas

Patologías como la Enfermedad de Lyme, la erliquiosis, la lengua azul que afecta a ganadería... "no solo estamos hablando de un problema que tiene que ver con el bienestar y la salud animal, es que en lo que respecta a ganadería tiene un impacto económico muy importante" señala Herrera.

"Pero no sólo eso, es que son enfermedades, muchas de ellas, transmisibles a personas, estamos hablando de la zoonosis".

"La leishmaniosis por ejemplo" asegura el veterinario "hace hace unas décadas, se daba sobre todo en primavera-verano. Esos mosquitos que no migran, no son como las gaviotas, se quedan aquí, muchos morían por la crudeza de los inviernos, y los que salían pues se reproducía una vez y teníamos leishmania en primavera-verano. Ahora mismo esas hembras que están aquí tienen dos reproducciones, dos puestas de huevos, porque las estaciones de primavera y verano son mucho más largas, ese ambiente cálido es más largo. Pero además es que el invierno, no tiene temperaturas tan frías, con lo cual hay mayor pervivencia y mayor reproducción, por eso hay tanta leishmaniosis que, no lo olvidemos, es una zoonosis".

Hererra advierte que "esto precisamente es lo que ocurrió hace 5 años: una pandemia que no es otra cosa que una zoonosis que vino del reino animal y esto es lo que nos va a pasar, porque estamos cambiando el mundo, no sólo ya el cambio climático".

¿se puede evitar?

La Organización Mundial de Salud tiene sobre este asunto un concepto: One Health (una salud). Se trata de un enfoque integrado y unificador que tiene como objetivo equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas.

"Es impensable poder combatir esto que nos viene encima atendiendo solamente la salud humana sin tener en cuenta que hay otras dos patas importantes como es la salud animal, porque muchas de estas enfermedades nos vienen del reino animal, y el medio ambiente, que son las tres pilares básicos del concepto de One Health" asegura Gregorio Herrera.

Sobre si es es utópico pensar que podamos frenar este tipo de amenaza, Herrera desea ser optimista y pensar que "con la colaboración en investigación, personal médico, veterinarios, ecólogos... y que para que se potencie esto tiene que haber una voluntad política, creo que esto puede ser posible".

"Aunque si somos realistas" añade "creo que el futuro es incierto".