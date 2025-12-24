El nuevo abono 'Pase Vía' genera "optimismo con reservas" en los usuarios de Avant: ¿Cómo se calcularán los descuentos?

El anuncio del Gobierno sobre la creación del nuevo abono flexible "Pase Vía", diseñado para premiar a los viajeros recurrentes con descuentos de hasta el 72%, ha sido recibido con una mezcla de optimismo y escepticismo. La Asociación de Usuarios Avant de Ciudad Real ha expresado sus reservas ante la falta de concreción de la medida.

Incertidumbre sobre los descuentos

Según ha explicado el presidente de la asociación, Pablo López, la euforia inicial "ha ido pasando a una fase con más reservas y más dudas a medida que hemos ido analizando los números". La principal incógnita que asalta a las asociaciones de todo el territorio nacional es la base sobre la que se aplicarán los descuentos progresivos.

La duda radica en si los descuentos de entre el 45% y el 72% se aplicarán sobre la tarifa base de un viaje, que en el trayecto Ciudad Real-Madrid ronda los 30 euros, o si se calcularán sobre una posible reducción del 50% vinculada a la prolongación de las ayudas del Gobierno durante 2025.

El conjunto de los asociados y de usuarios habituales, lo que tenemos es un optimismo con muchas reservas" Pablo López Presidente de la Asociación Avant

Desde la asociación afirman estar "intentando contactar con Renfe" para que les puedan "aclarar y arrojar un poco de luz" sobre este nuevo sistema tarifario. Como resume López, el sentir generalizado es de "un optimismo con muchas reservas".