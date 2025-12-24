Moral de Calatrava encara el futuro con más población, menos paro y una Navidad de récord

La localidad de Moral de Calatrava encara el final de año con optimismo y cifras récord. Su alcalde, Manuel Torres, ha calificado el balance de 2025 como muy positivo, destacando un crecimiento de población tras más de una década y un descenso del paro a mínimos históricos.

Un balance social y económico histórico

Por primera vez en 20 años, la cifra de desempleados ha bajado de 300 personas, un dato que el alcalde celebra como una tasa de paro histórica. A este hito se suma que, tras 10 o 15 años perdiendo población, el municipio ha vuelto a ganar habitantes, consolidando una notable recuperación demográfica y social.

En el plano económico, el consistorio cierra el año con unas cuentas muy buenas y una formalidad en los pagos "como nunca se ha visto en Moral de Calatrava". Torres define su gestión como la de "un ayuntamiento serio, un ayuntamiento honesto y un ayuntamiento que mira al futuro con grandes proyectos".

Una Navidad referente en la región

La Navidad también se vive de forma especial en la localidad, cuyo Belén Viviente se ha convertido en una cita obligada que atrae a miles de visitantes. El alcalde lo describe como "un referente ya navideño, no solo en la provincia, en la comarca, sino en toda Castilla La Mancha" y destaca que es "posiblemente de los más grandes de España". La organización corre a cargo de la parroquia de San Andrés Apóstol, con la colaboración del Ayuntamiento.

Además del Belén, la programación navideña incluye actividades infantiles, una pista de hielo y la visita de Papá Noel. La relevancia del Belén es tal que incluso será protagonista en el programa nacional Historias de Navidad de COPE esta misma Nochebuena.

Nuevos proyectos y congelación de impuestos

De cara a 2026, el Ayuntamiento mantendrá su política de congelar los impuestos a los vecinos, una decisión respaldada por la buena salud financiera. El alcalde ha afirmado que afrontan el nuevo año "con humildad y con prudencia", pero con una larga lista de iniciativas en marcha. "Tenemos muchos proyectos, y esperemos que vean la luz en este 2026", ha señalado.

Entre las actuaciones más inmediatas se encuentran la inauguración de una Vía Verde el 25 de enero, el refuerzo de la seguridad con cámaras de vigilancia y la adquisición de una ambulancia para Protección Civil y la primera barredora municipal. A futuro, se planea la ampliación del polígono industrial, la creación de más zonas verdes y la puesta en marcha de un cine cultural.