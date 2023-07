Miguel Ángel Valverde se convierte en el nuevo presidente de la Diputación de Ciudad Real

Miguel Ángel Valverde (Bolaños de Calatrava, 1970) ha sido elegido este sábado presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real con los votos de los once diputados provinciales del PP y de las dos diputadas de Vox, que le ha permitido sumar la mayoría absoluta superando los 12 diputados del PSOE.



Valverde, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con especialidad en Organización, Dirección y Financiación, gobernará la institución provincial después de haber alcanzado un pacto de gobierno con Vox que ha sido suscrito momentos antes de la celebración del pleno de investidura.



Un acuerdo que, según ha dado a conocer Vox momentos antes del pleno, incluye que las diputadas provinciales de Vox, Milagros Calahorra y María Jesús Pelayo, ostenten cada una de ellas una de las seis vicepresidencias con las que contará el nuevo equipo de Gobierno de Valverde.



Valverde ha jurado su cargo ante un salón de plenos repleto de invitados, entre ellos, los tres anteriores presidentes de la institución que viven, Javier Martín del Burgo, Nemesio de Lara y José Manuel Caballero (Jesús Garrido, el único presidente del PP de la Diputación hasta la fecha falleció en 1999) .



En el acto también han estado presentes un gran número de alcaldes de la provincia, así como el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del Partido Popular, Carmen Fúnez, la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Carmen Olmedo, y la subdelegada del Gobierno, María Ángeles Herrero.



Las primeras palabras de Valverde han sido para darle las gracias a su partido por ser propuesto para ocupar este cargo, al tiempo que también ha querido dar las gracias a Vox "por considerar apoyarme para este cometido cambiando con ello un gobierno monocolor del PSOE en los últimos 24 años.



Valverde, que se ha definido como un "convencido municipalista", ha mostrado su deseo de trabajar para hacer la vida mejor a las personas y ha defendido la vigencia de las diputaciones provinciales al asegurar que no está de acuerdo con una organización de Estado privado de las diputaciones provinciales.



DOS OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS FUNDAMENTALES



El nuevo presidente de la institución provincial ha comentado que en esta nueva legislatura el propósito del equipo de Gobierno se resume en dos objetivos programáticos fundamentales: "ayudar a nuestros pueblos y ciudades a consolidar y mejorar la prestación de servicios públicos a sus ciudadanos y, en segundo lugar, a intensificar la lucha contra la despoblación", con el reto demográfico como "una prioridad en la que tendremos que poner todo nuestro empeño".



Valverde ha mostrado su interés por ayudar a los pueblos y por ello, ha dicho, "vamos a redefinir las áreas de gobierno de esta institución, con el objetivo de determinar mejor su estructura, para ser más eficientes".



"Llevamos años viendo como varios de los servicios que presta nuestra Diputación se han ido debilitando con la paulatina pérdida de recursos humanos que han puesto en riesgo la prestación de algunos de los servicios que la Diputación ofrecía a sus municipios o que, en el mejor de los caos, nos han podido hacer perder oportunidades de crecimiento por ello".



Por ejemplo, ha señalado, es fundamental el refuerzo del servicio de asesoramiento a corporaciones locales, especialmente importante para los municipios más pequeños.



También ha propuesto optimizar el rendimiento de organismos que prestan servicios a los municipios, como es el caso de los consorcios de RSU, SCICS o Emaser o el de servicios como el de maquinaria para arreglo de caminos rurales.



Y reforzar los programas de ayuda directa a los pueblos a través de los correspondientes planes de inversión, gasto y de empleo.



AYUDAR A LOS PUEBLOS EN INVERSIONES PARA EL CICLO DEL INTEGRAL DEL AGUA



Valverde ha avanzado que en esta legislatura se deberá hacer un esfuerzo adicional para ayudar a los pueblos en las inversiones en el ciclo integral del agua, principalmente en el del agua potable.



"No es de recibo que se tengan porcentajes de eficiencia en las redes en muchos municipios que ponen de manifiesto pérdidas de un recurso imprescindible y tan escaso, pero también hay que reconocer la enorme dificultad de todos los pueblos para abordar las inversiones que son necesarias. Esta colaboración, que debería haber llegado desde los fondos europeos en cantidades suficientes, justificado en la búsqueda de la eficiencia y la sostenibilidad, no puede dejar de ser una prioridad de la legislatura", ha avanzado.



En cuanto al reto demográfico, ha dicho que las acciones y políticas llevadas a efecto durante las últimas décadas han resultado fallidas.



"Hemos fracasado en el cometido de evitarla y es nuestro deber replantear las acciones para revertir este dudoso honor de ser una de las provincias que más población ha perdido y que más está previsto que lo haga en el futuro. Algo no se está haciendo bien, aun siendo reconocedores de la dificultad del empeño".



Valverde también ha planteado la promoción de la provincia en todos los ámbitos, "desde el apoyo explícito a entidades y organizaciones que trabajan por la generación de actividad económica, la apuesta por la formación orientada al empleo, desde la organización de eventos propios o delegados que contribuyan a relanzar e impulsar todos los sectores económicos, hasta fortalecer las redes de comunicación propias para hacer aún más transversal el papel de la Diputación".