Julio Retamosa es reelegido presidente de CSIF Castilla-La Mancha

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, ha sido reelegido hoy para continuar al frente del sindicato durante los próximos cuatro años, con el apoyo del 98 por ciento de los votos emitidos durante la celebración del IX Congreso General Autonómico de la Central Sindical en Ciudad Real

Retamosa, que ha contado con el respaldo mayoritario de los compromisarios, ha señalado en su discurso de investidura que el objetivo para los próximos cuatro años será mantener el primer puesto sindical en la Función Pública, continuar el crecimiento e implantación en el sector privado y proseguir la lucha por la recuperación salarial y de derechos laborales.

LOGROS Y REIVINDICACIONES

El presidente electo destacaba el fin en enero a las penalizaciones por baja laboral; “una reivindicación histórica de CSIF como lo fue en su día la jornada de 35 horas”, y añadía que “hemos luchado por reponer gran parte de los recortes que arrastrábamos desde la crisis. Se dice pronto, pero ha costado mucho y desde luego no nos conformamos, porque Castilla-La Mancha y sus trabajadores se merecen mucho más”.

Retamosa ha pedido implicación a los responsables políticos para la recuperación de derechos laborales que derivan de las políticas de recortes iniciadas en el 2010 y que suponen una pérdida acumulada superior al 21% de poder adquisitivo en los empleados públicos de la región; “es hora de acabar definitivamente con esa injusticia y, en ello, bienvenidas sean las iniciativas políticas y legislativas”.

Asimismo, el presidente electo de CSIF Castilla-La Mancha incidía en que “queremos ser un agente social decisivo para poner fin a las desigualdades y para progresar. Estamos comprometidos con el desarrollo de Castilla-La Mancha”, y en este sentido aludía a que “en el sector privado hay que bajar los altos índices de temporalidad en la contratación y las tasas tan altas de siniestralidad. Hay que apoyar la creación de empresas y conseguir más empleos. No podemos olvidar a esas 171.837 personas que siguen en las listas de desempleo, no podemos darle la espalda a las cifras escandalosas del paro de nuestros jóvenes y de la mujer”.

En este sentido, Retamosa señalaba la relevancia del sindicato, con un aumento de la representación del 23 por ciento tanto en la Función Pública como el ámbito privado, además de un crecimiento del 51 por ciento en el número de afiliados activos. “Tenemos el respaldo para ser una fuerza de cambio”, apostillaba Retamosa.

SUBIDA DEL 2% DESDE EL 1 DE ENERO

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha manifestado en la clausura del IX Congreso Autonómico que CSIF Castilla-La Mancha, que “los empleados públicos somos un 20% más pobres que cuando se inició la crisis, queremos tener garantizada la subida del 2% por parte del Gobierno en funciones”, y añadió que “aquí hay un sindicato que va luchar porque ese incremento sea realidad el 1 de enero”.

COMITÉ EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo de CSIF Castilla-La Mancha queda conformado de la siguiente forma: Julio Retamosa como presidente; Victoria Ortiz, vicepresidenta y secretaría de Negociación; María Ángeles Ruiz, secretaria de Organización; Francisco José Sánchez, secretario de Acción Sindical y Elecciones; Francisco Navarrete, secretario de Formación y Acción Social; Luis Álvarez Dumont, presidente de la UP de Albacete; Lorenzo Domínguez, presidente de la UP de Ciudad Real; Berta Ábalos, presidenta de la UP de Cuenca; Pablo Moya, presidente de la UP de Guadalajara y Ángel Carvajal Alonso, presidente de la UP de Toledo.