El PP ve en la "incapacidad" del Gobierno el motivo de la parálisis del II Fondo de Reactivación Económica

El Grupo Municipal Popular ha apuntado este martes a la "incapacidad" del Gobierno del PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ciudad Real como el motivo de la parálisis del II Fondo de Reactivación Económica que la alcaldesa, Pilar Zamora, se comprometió a poner en marcha en el mes de marzo y del que, a mediados de abril, nada se sabe.

Así lo ha destacado este martes el concejal Miguel Ángel Poveda, quien ha enfatizado en que nada se sabe de las bases de ese II Fondo de ayudas, ni existe borrador alguno, ha informado el PP en nota de prensa.

"A estas alturas del año tampoco se ha dado cuenta del dinero que sobró del primer fondo, ni del compromiso del equipo de Gobierno de dedicar una partida para ayudar a los bares que no tienen terraza", ha indicado Poveda quien ha lamentado que, 10 meses después, todavía se estén resolviendo reclamaciones y recursos del I Fondo.

Poveda ha añadido que fue la alcaldesa, Pilar Zamora, la que indicó que en Ciudad Real se estaba viviendo una situación bastante grave y se comprometió, desde el Ayuntamiento, a colaborar con la economía de nuestra ciudad.

"Da la sensación de que está más preocupada por su futuro, intentando que la nombraran senadora por designación autonómica, que cumpliendo con sus compromisos y plazos de este segundo fondo de reactivación económica", ha explicado en rueda de prensa.

Bajo su punto de vista, la realidad es que las ayudas por parte del Ayuntamiento a pequeños y medianos empresarios y autónomos gravemente afectados por la crisis de la COVID-19 no llegan y no se ponen en marcha cuando se dice. "Mientras, todos los vecinos cumplimos y seguimos pagando, puntualmente, los impuestos municipales para que el Ayuntamiento tenga, como tenía a finales de 2020, diecinueve millones de euros contantes y sonantes en el banco", ha añadido.

"En el año del relevo, a escasos dos meses para el cambio en la alcaldía, no se puede consentir que no se cumpla con los anuncios, con las medidas de reactivación, porque al final no son de reactivación, son certificados de defunción porque pueden llegar a negocios que ya hayan cerrado", ha señalado el concejal quien ha insistido en la importancia de que esas ayudas sirvan para garantizar la viabilidad de todos y cada uno de los negocios que la ciudad tenía antes de la crisis generada por la COVID-19 y para proteger hasta el último empleo.

Para el concejal del Grupo Municipal Popular estos hechos demuestran que si no se aportan ayudas directas de manera urgente a quienes lo están pasando mal por el cierre obligado y las restricciones horarias de sus negocios es "porque no se quiere", y añade que esto se solucionaría "teniendo voluntad política, trabajando más, poniendo menos excusas y empatizando con quienes dependen de su trabajo y de sus negocios para llevar un sueldo a final de mes".