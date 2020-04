"Hola, soy su enfermera: Azahara". El mensaje de "cercania" de una enfermera de Valdepeñas con sus pacientes

"Hola, soy su enfermera: Azahara". La foto de una enfermera con un sencillo mensaje escrito en papel adhesivo en la pantalla protectora con la que cada día, desde que comenzó esta "batalla", atiende a los pacientes contagiados de COVID-19. Una frase acompañado por una "carita sonriente" que se ha vuelto viral en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en las últimas horas.

"VAMOS TAN TAPADAS QUE NI NOSOTRAS NOS RECONOCEMOS"

Esta sencilla y a la vez esperanzadora iniciativa surgió, según nos ha contado hoy en COPE la enfermera Azahara Funes, "durante un turno en el que algunos pacientes me preguntaban o me pedían cosas que previamente le habían pedido a alguna de mis compañeras pensando que era yo".

"Cuando les decía que no, que se lo habrían pedido a otra enfermera, les notaba que se quedaban un poquito avergonzados, algunos incluso me pedían disculpas..." relata Azahara.

"Y pensé que, ciertamente, con todo lo que llevamos puesto ni nosotras mismas nos reconocemos a veces. Así que decidí ponerme el nombre donde lo pudieran ver bien... ¡y dónde mejor que en la frente!" asegura divertida. "Y a la vez escribí que era la enfermera por si querían preguntarme o pedirme algo más específico".

"NO ESPERABA TANTA REPERCUSIÓN"

"Cuando terminé el turno y ví que la respuesta era positiva, con la emoción me hice una foto y la compartí entre mis grupos de WhatsApp de familia y amigos, y después la colgué en Twitter con una pequeña reflexión para mí misma: A veces nos olvidamos que vamos tan tapadas que a los pacientes les resulta imposible saber quién es quién, a quien le ha pedido o preguntado algo y eso puede generar desconcierto y ansiedad. Asique si una idea parece estúpida pero funciona, no es tan estúpida. #quedateencasa".

A veces nos olvidamos que vamos tan tapadas que a los pacientes les resulta imposible saber quién es quién, a quien le ha pedido o preguntado algo y eso puede generar desconcierto y ansiedad. Asique si una idea parece estúpida pero funciona, no es tan estúpida. #quedateencasa pic.twitter.com/YYhed8zym9 — ZaraNurse (@ZaraaSimon) March 30, 2020

"No esperaba para nada que tuviera esta repercusión, yo no iba buscando para nada publicidad" nos asegura Azahara "ni que mi foto se hiciera viral ni mucho menos".

"Pero si esto está animando a más compañeros a hacerlo, la verdad es que estoy encantada. Porque seguro que no he sido ni la primera en pensarlo ni la primera en hacerlo" afirma. "A algunas de mis compañeras les ha gustado la idea y ya lo están haciendo".

LA ENFERMERÍA ES HUMANIZAR LOS CUIDADOS

Con 78 hospitalizados en el Hospital de Valdepeñas a día de hoy a causa del coronavirus, Azahara Funes cree que "hasta que no lleguemos al famoso pico tenemos que esperar que esta cifra suba, y debemos estar preparados. Pero no podemos olvidar que uno de los objetivos de la enfermería es el de humanizar los cuidados".

"Y si algo tan simple como escribirme el nombre en la frente ayuda a crear más confianza y mayor seguridad a los pacientes, pues lo voy a seguir haciando" subraya.

"SEGUID CONFINADOS, ES LA ÚNICA FORMA DE PARAR ESTO"

Por último, Azahara ha querido mandar ánimo "a sus compañeros, tanto sanitarios como no sanitarios, porque se están dejando la piel en luchar contra esto" y a la gente de a pie le pide que sigan en sus casas confinados "que es duro, sí, pero no saben lo mucho que nos están ayudando a que el coronavirus no se siga expandiendo y poder acabar con él cuanto antes".