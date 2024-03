Elena lucha contra la enfermedad renal desde los 5 años: "En enero llegó mi segundo trasplante"

Elena Fernández tiene 37 años y desde hace 32, desde apenas cuando tenía 5 añitos, empezó a sufrir problemas renales. Hoy jueves, 14 de marzo, se celebra el Día Mundial del Riñón y Elena recuerda en Cope Ciudad Real cómo empezó todo. “Lo mío fue una púrpura de Schönlein-Henoch que me dañó los riñones. Uno no funcionaba nada y el otro al 3%, muy poco”.

A partir de ahí Elena empezó a visitar los hospitales ya que tuvo que hacer frente a la diálisis. “Yo empecé con diálisis peritoneal a los 9 años. Ahí me aguantaron unos añitos en prediálisis. Pero al final tuve que entrar. Y luego a los 11 años me hicieron mi primer trasplante de riñón, que me duró casi 22 años”.

Hasta hace cuatro años cuando comenzó el rechazo. “Y ya finalmente tuve que volver a entrar en diálisis y esta vez fue hemodiálisis”. Y este mismo de enero ha llegado el segundo trasplante. “El 20 de enero me llamaron para mi segundo trasplante”.

“Estoy muy bien, muy contenta. Es un cambio de vida brutal y para bien. Surgen nuevos miedos, miedos diferentes, pero ganas en calidad de vida. Así que, en ese sentido, estupendamente”.

Elena ha ganado en calidad de vida aunque reconoce que como lleva ya mucho tiempo con el problema ya lo tiene todo muy normalizado. “Las temporadas en diálisis sí que te limitan, pero bueno, al final intentas hacer cosas, sobre todo es cómo te encuentres tú, físicamente, porque si estás cansada o te duele la cabeza o cosas así, por muchas ganas que tú tengas de tener buena actitud, al final tu cuerpo no te acompaña".

Por último, Elena lanza un mensaje en este Día Mundial del Riñón. “Que quien tenga salud, que la cuide, que a veces lo olvidamos. Hay que intentar tener buenos hábitos, cuidarse mucho y sobre todo donar”.





ALCER

La Federación Nacional de Asociaciones ALCER (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón), se constituyó en el año 1981, y en el año 1984 fue declarada de Utilidad Pública. Actualmente cuenta con un total de 51 asociaciones federadas y 2 entidades adheridas, repartidas por todo el territorio nacional que representan a los cerca de 60.000 personas en tratamiento renal sustitutivo y aquellas que tienen una enfermedad renal crónica en España.





Los objetivos de la Federación Nacional ALCER:

-Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal en todos sus aspectos, fomentando la prevención e in-vestigación de la enfermedad renal crónica, así como la sen-sibilización sobre la donación de órganos para trasplante. Ser el referente nacional en la defensa de los intereses de las personas con enfermedad renal, la investigación y prevención de la enfermedad y la promoción de la donación de órganos.

-Procurar la cobertura de las necesidades sociales y sanita-rias y de integración laboral.

-Asegurar la implicación del personal de ALCER con los fines la organización, favoreciendo la participación, aporta-ción y compromiso personal con la misma.

-Favorecer la colaboración y fidelización de todos nuestros grupos de interés, además de buscar el establecimiento de nuevos contactos que mejoren el desempeño de nuestra actividad.