El veterano sanitario formará parte un año más del equipo médico de la organización en Arabia Saudí, donde espera ver brillar a los pilotos españoles

Darío Rodríguez, el enfermero de Ciudad Real que afronta su decimocuarto Dakar
Darío Rodríguez, junto a Carlos Sainz

José Manuel F. Almazán

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura3:27 min escucha

El enfermero de la UVI Móvil de Ciudad Real, Darío Rodríguez, se prepara para el que será su decimocuarto Rally Dakar como miembro de la organización. Con la vista puesta en la retirada, bromea adoptando las palabras de Carlos Sainz: "Ya me queda un año menos para retirarme". La decisión, asegura, es algo que debe tomar en familia.

Ya me queda un año menos para retirarme""

Darío Rodríguez

Un veterano en el equipo médico

Un año más, la prueba se desarrollará íntegramente en Arabia Saudí, un país que Rodríguez considera "la casa natural del rally, un país increíble". Su labor será la de enfermero en un todoterreno medicalizado, donde su experiencia es fundamental. "Soy de los más veteranos y la gente que va viniendo nueva la van poniendo conmigo", explica sobre su rol como mentor.

Las opciones españolas

El sanitario se muestra optimista sobre las opciones de los pilotos españoles. En coches, destaca a "Nani Roma y Carlos Sainz" como "dos primeras espadas en un coche ganador", y también resalta las posibilidades de Cristina Gutiérrez y Laia Sanz.

Darío Rodríguez, junto a Fernando Alonso.

En la categoría de motos, señala a Schareina y al joven Edgar Canet, de 20 años, como principales bazas. A Canet, a quien conoce bien, le aconseja paciencia: "Le digo, ten paciencia, porque a ti esto te va a llegar, pero con 20 años lo único que tienes que hacer es aprender".

En cifras

14Participaciones en el Rally Dakar

Finalmente, Rodríguez anima a disfrutar de una carrera que promete paisajes espectaculares, con "desiertos de ensueño", mientras él defiende "la bandera de España y la bandera manchega" en la organización.

El Rally Dakar 2026 se celebrará en Arabia Saudí, del 3 al 17 de enero. Contará con unos 812 competidores y 433 vehículos, con inicio y final en la ciudad de Yanbu.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

