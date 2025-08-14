Consulta toda la programación de la Feria y Fiestas de Ciudad Real 2025

Los conciertos volverán a ser plato fuerte de estas fiestas

Ciudad Real - Publicado el 14 ago 2025, 10:45 - Actualizado 14 ago 2025, 10:45

Ciudad Real comienza hoy a vivir su Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Prado. Una cita muy esperada por los ciudadrealeños para la que el Ayuntamiento ha preparado una intensa programación destinada al disfrute de todas las edades. Consulta aquí toda la programación de la Feria que se prolongará desde el 14 al 22 de agosto.

Miércoles 13 de Agosto de 2025

19:00 h: CARAVANA BLANCA DE LOS ENFERMOS Ofrenda del mundo del dolor a la Stma. Virgen del Prado en la S.I.P. Basílica Catedral. El cortejo de vehículos partirá del asilo de ancianos a las 18.30 h Itinerario: Ronda de Toledo, C/ Toledo, C/ Rosa, C/Camarín y Paseo del Prado hasta la Catedral, donde se celebrará la Stma. Misa por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Prior, con ofrenda de flores por cada uno de los centros presentados

20:00 h: PREGÓN TAURINO a cargo de Dª Ana Muñoz Torija Presentador: Antonio Espadas Acompañamiento musical, la guitarra flamenca de: D. Angel Camacho Muñoz Centro Cultural Antiguo Casino

Jueves 14 de Agosto de 2025

13:00 h: BAILE DEL VERMUT Plaza Mayor: De 13:00 a 16.30: Orquesta el Sol De 16:30 a 18:00: Dejota Lalo

14:00 a 17:30 h: LUDOTECA Lugar: Antiguo Casino Destinado a niños/as y jóvenes de 3 a 16 años. Inscripciones: www.ciudadreal.es Organiza: Plan Corresponsables Concejalía de Igualdad

20:00 a 23:00 h: TORNEO DE VÓLEY PLAYA Pistas Mercedes Castellanos

20:00 h: NOMBRAMIENTO DE CIUDADANO EJEMPLAR 2025 Centro Cultural Antiguo Casino Presentador del acto Juan Luis Huertas D. José Mayor Ríos (A título póstumo) DÑA. Concepción Sánchez Hernández (A título póstumo) D. Carlos De la Torre Vaxeras (A título póstumo) Congregación de las religiosas de María Inmaculada de Ciudad Real

21:00 h: PREGÓN DE FERIA, a cargo del periodista D. José Manuel Fernández Almazán. Centro Cultural “Antiguo Casino”

21:15 h: DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS Charanga, Gigantes y Cabezudos, Peñas, Asociaciones, Hermandades, Hermandad de Pandorgos , Asociación de Dulcineas y Damas Manchegas, Autoridades y Banda de Música de la Agrupación Musical de Ciudad Real, recorrerán las calles con el siguiente itinerario: Prado, Mercado Viejo, Plaza Mayor, General Aguilera, Plaza del Pilar, Alarcos, Parque de Gasset, Paseo López Villaseñor y Camino Viejo de Alarcos hasta el Recinto Ferial “La Granja” para inaugurar la FERIA Y FIESTAS 2025

22:00 h: INAUGURACIÓN CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial La Granja.

22:00 a 03:00 h: FIESTA JOVEN QUIJOTE ARENA Quijote Arena Con servicio sanitario, punto seguro, seguridad privada y aseos

22:00 a 23:30 h: Para mayores de 15 años Sin consumo de alcohol

23:30 a 03:00 h: Consumo y acceso libre Sesión con Dj

22:30 h: CONCIERTO “ANDY Y LUCAS” Auditorio Municipal “La Granja” Apertura de puertas: 21.30 h. Entradas: www.giglon.com

Viernes 15 de Agosto de 2025

06:00 h: MISA DEL PEREGRINO S.I.P. Basílica Catedral

09:00 a 14:00 h: XXVII CAMPEONATO ABSOLUTO E INFANTIL DE AJEDREZ Universidad Popular

12:00 h: FUNCIÓN RELIGIOSA, Solemne Misa Pontificia S.I.P. Basílica Catedral, en honor a la Stma Virgen del Prado, con la asistencia de la Corporación Municipal, Autoridades Civiles y Militares, Pandorgo, Dulcinea y Damas de Honor e Ilustre Hermandad.

13:00 h: CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL DE CIUDAD REAL Lugar: Templete de los Jardines del Prado Organiza: Concejalía de Cultura

13:00 h: INAUGURACIÓN DEL BAILE DEL VERMUT Plaza Mayor. Sonora Show 13:00 a 17:30 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL Conciertos en directo Espacio 1: Avda. Rey Santo Despacito y al compás Espacio 2: Plaza del Pilar Legendarios 80

14:00 a 17:30 h: LUDOTECA Lugar: Antiguo Casino Destinado a niños/as y jóvenes de 3 a 16 años. Inscripciones: www.ciudadreal.es

20:00 a 04:00 h: TORNEO NOCTURNO FERIAS FRISBEE En el Campo 2 Del Polideportivo Rey Juan Carlos Organiza: Club Culipardisk

20:00 h: SOLEMNE PROCESIÓN DE LA STMA. VIRGEN DEL PRADO. Itinerario: C/ Prado, C/ Azucena, C/ Estación Vía Crucis, C/Toledo, C/ Calatrava, C/ Paloma, C/ Carlos Vázquez, Plaza Mayor y Paseo del Prado hasta la Catedral.

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial La Granja

22:00 a 03:00 h: FIESTA JOVEN QUIJOTE ARENA Quijote Arena Con servicio sanitario, punto seguro, seguridad privada y aseos

22:00 a 23:30 h: Para mayores de 15 años Sin consumo de alcohol

23:30 a 03:00 h: Consumo y acceso libre Sesión con Dj

Sábado 16 de Agosto de 2025

09:00 h: XVI TORNEO FEDERADO TENIS DE MESA Quijote Arena Organiza: Club de Tenis de mesa de Ciudad Real

11:00 a 13:00 h: KERMESSE (ACAI) Jardines del Prado Organiza: Concejalía de Infancia

13:00 a 14:00 h: Programa especial de feria “HASTA LA BOLA”

13:00 h: TERTULIAS TAURINAS Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CHURUMBELERÍAS TAURINAS” de D. Rafael Zaldívar González Hotel NH Organiza: Ateneo Taurino Manchego de Ciudad Real.

13:00 h: BAILE DEL VERMUT Plaza Mayor De 13:00 a 16.30: José C. García De 16:30 a 18:00: Panarra DJ 13:00 a 17:30 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL Conciertos en directo Espacio 1: Avda. Rey Santo The Buyakers Espacio 2: Plaza del Pilar Gabinete de crisis

14:00 a 17:30 h: LUDOTECA Lugar: Antiguo Casino Destinado a niños/as y jóvenes de 3 a 16 años. Inscripciones: www.ciudadreal.es Organiza: Plan Corresponsables Concejalía de Igualdad

15:00 a 00:00 h: FAN ZONE Plaza de Toros Música en directo y Dj

19:00 a 01:00 h: LVI CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SALTOS Ciudad Deportiva Larache

19:00 h: TORNEO FÚTBOL FEMENINO Ciudad Deportiva Sur

19:00 a 05:00 h: TORNEO PETANCA FERIAS Ciudad Deportiva Sur

19:30 h: FERIA TAURINA EN HONOR A LA VIRGEN DEL PRADO. CORRIDA DE TOROS, con las figuras del toreo: CAYETANO en su despedida, EMILIO DE JUSTO Y MARCO PÉREZ. Ganadería JUAN PEDRO DOMEQ.

20:00 a 23:00 h: TORNEO DE VOLEY PLAYA Pistas Mercedes Castellanos

20:00 a 05:00 h: TORNEO NOCTURNO FERIAS FRISBEE En el Campo 2 del Polideportivo Rey Juan Carlos

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial La Granja

22:00 a 03:00 h: FIESTA JOVEN QUIJOTE ARENA Quijote Arena Con servicio sanitario, punto seguro, seguridad privada y aseos

22:00 a 23:30 h: Para mayores de 15 años Sin consumo de alcohol

23:30 a 03:00 h: Consumo y acceso libre Sesión con Dj Organiza: Concejalía de Juventud

22:00 h: Concierto de Verano COPE CIUDAD REAL, con la Actuación de “CÓMPLICES Y MODESTIA APARTE” Auditorio Municipal “La Granja” Apertura de puertas: 20.30 h. Entrada gratuita con invitación. Recogida de invitaciones: Cadena 100 (Pasaje San Isidro nº 3, 1º) y oficina de Turismo (Plaza Mayor, 1) en horario de 9 a 14 h. Organiza: Cadena 100 Ciudad Real Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares

22:00 h: Noche de TALAVERANA Servicio de barra amenizado con orquesta: GRUPO ARES. Fuente de la Talaverana Parque Gasset Entrada libre Organiza: Concejalía de Servicios Sociales Mayores y Familia Colabora: Hermandad de la Santa Cena de Ciudad Real

Domingo 17 de Agosto de 2025

09:00 h: XLVIII CONCURSO DE FERIAS PESCA Embalse del Vicario

10:30 h: TROFEO FERIAS BEISBOL En el Campo 3 del Polideportivo Rey Juan Carlos

11:00 a 13:00 h: TALLER “VISTE LA FERIA EN TU CABEZA” Jardines del Prado

11:30 h: INAUGURACIÓN DEL ESPACIO CONMEMORATIVO dedicado al historiador taurino D. MANUEL HERVÁS CASADO Plaza de Toros

12:00 h: TROFEO FERIAS BM CASERIO VS PUENTE GENIL Quijote Arena Organiza: Club Balonmano Caserío

13:00 a 14:00 h: Programa especial de feria “HASTA LA BOLA”

13:00 h: TERTULIAS TAURINAS Hotel NH

13:00 h: BAILE DEL VERMUT Plaza Mayor Sonora Show 13:00 a 17:30 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL Conciertos en directo Espacio 1: Avda. Rey Santo Frágiles Espacio 2: Plaza del Pilar Monomaniac pop-rock

14:00 a 17:30 h: LUDOTECA Lugar: Antiguo Casino Destinado a niños/as y jóvenes de 3 a 16 años. Inscripciones: www.ciudadreal.es Organiza: Plan Corresponsables Concejalía de Igualdad

15:00 a 00:00 h: FAN ZONE Plaza de Toros Música en directo y Dj

19:00 a 01:00 h: LVI CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SALTOS Ciudad Deportiva Larache Organiza: Go to Go

19:30 h: FERIA TAURINA EN HONOR A LA VIRGEN DEL PRADO. CORRIDA DE TOROS, con las figuras del toreo: MORANTE DE LA PUEBLA, JUAN ORTEGA Y ROCA REY. Ganadería VICTORIANO DEL RÍO.

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial La Granja

22:00 a 03:00 h: FIESTA JOVEN QUIJOTE ARENA Quijote Arena Con servicio sanitario, punto seguro, seguridad privada y aseos

22:00 a 23:30 h: Para mayores de 15 años Sin consumo de alcohol 23:30 a 03:00 h: Consumo y acceso libre Sesión sin Dj Organiza: Concejalía de Juventud

22:00 h: CONCIERTO AMATRIA y las bandas locales: Edu Satura y Carabells Auditorio Municipal “La Granja” Apertura de puertas: 21:00 h. Entrada gratuita con invitación hasta completar aforo. Recogida de invitaciones: oficina de Turismo (Plaza Mayor, 1) en horario de 9 a 14 h. Organiza: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares

22:00 h: Orquesta Filarmónica De Castilla la Mancha OFMAN “RITMOS DEL MUNDO” Parque de Gasset “Fuente talaverana”

Lunes 18 de Agosto de 2025

11:00 a 13:00 h: MINIFERIA Jardines del Prado Organiza: Concejalía de Infancia

13:00 h: TERTULIAS TAURINAS Hotel NH Organiza: Ateneo Taurino Manchego de Ciudad Real.

13:00 h: BAILE DEL VERMUT. Plaza Mayor Dúo el Sol 13:00 a 17:30 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL Conciertos en directo Espacio 1: Avda. Rey Santo Prado Reyes Espacio 2: Plaza del Pilar Metaltouch

14:00 a 17:30 h: LUDOTECA Lugar: Antiguo Casino Destinado a niños/as y jóvenes de 3 a 16 años. Inscripciones: www.ciudadreal.es

19:00 a 01:00 h: LVI CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SALTOS Ciudad Deportiva Larache Organiza: Go to Go

20:00 h: TROFEO FERIAS BM ALARCOS VS POZUELO Quijote Arena Organiza: Club Balonmano Alarcos 21:00 h: MUSICAL INFANTIL “GRAN MINIDISCO SHOW” Auditorio Municipal “La Granja” Apertura de puertas: 20.00 h. Entradas: Venta anticipada en Espacio Joven (1 €) y taquilla en mismo día de 19 a 21 h

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial La Granja.

22:00 a 03:00 h: FIESTA JOVEN QUIJOTE ARENA Quijote Arena Con servicio sanitario, punto seguro, seguridad privada y aseos 22:00 a 23:30 h: Para mayores de 15 años Sin consumo de alcohol

23:30 a 03:00 h: Consumo y acceso libre Sesión sin Dj Organiza: Concejalía de Juventud

22:00 h: Noche de TALAVERANA Servicio de barra amenizado con orquesta: DÚO LA CLAVE. Fuente de la Talaverana Parque Gasset. Entrada libre. Organiza: Concejalía de Servicios Sociales Mayores y Familia. Colabora: Hermandad de la Santa Cena de Ciudad Real.

Martes 19 de Agosto de 2025

11:00 a 13:00 h: TALLERES VERANIEGOS Jardines del Prado Organiza: Concejalía de Infancia

13:00 h: BAILE DEL VERMUT. Plaza Mayor Sonora Show 13:00 a 17:30 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL Conciertos en directo Espacio 1: Avda. Rey Santo Cocktail grooves Dj´s Espacio 2: Plaza del Pilar Papaversion

14:00 a 17:30 h: LUDOTECA Lugar: Antiguo Casino Destinado a niños/as y jóvenes de 3 a 16 años. Inscripciones: www.ciudadreal.es

17:00 h: XX TORNEO AFICIONADO TENIS DE MESA Quijote Arena

19:00 a 01:00 h: LVI CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SALTOS Ciudad Deportiva Larache Organiza: Go to Go

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial La Granja.

22:00 a 03:00 h: FIESTA JOVEN QUIJOTE ARENA Quijote Arena Con servicio sanitario, punto seguro, seguridad privada y aseos 22:00 a 23:30 h: Para mayores de 15 años Sin consumo de alcohol 23:30 a 03:00 h: Consumo y acceso libre Sesión sin Dj Organiza: Concejalía de Juventud

22:00 h: CONCIERTO “MARTA SANTOS” Auditorio Municipal “La Granja” Apertura de puertas: 21:00 h. Entradas: www.sysevents.com Organiza: Santos eventos y producciones S.L.

22:00 h: Noche de TALAVERANA. Servicio de barra amenizado con orquesta: TIPE Y SU TRUPE Fuente de la Talaverana Parque Gasset. Entrada libre.

Miércoles 20 de Agosto de 2025

11:00 a 13:00 h: ESPECTÁCULO DE MAGIA (DANI RODRÍGUEZ) Jardines del Prado Organiza: Concejalía de Infancia

13:00 h: BAILE DEL VERMUT Plaza Mayor Monomanía 13:00 a 17:30 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL Conciertos en directo Espacio 1: Avda. Rey Santo Dave Niza Espacio 2: Plaza del Pilar Escuela de Música Moderna

14:00 a 17:30 h: LUDOTECA Lugar: Antiguo Casino Destinado a niños/as y jóvenes de 3 a 16 años. Inscripciones: www.ciudadreal.es

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial La Granja.

22:00 a 03:00 h: FIESTA JOVEN QUIJOTE ARENA Quijote Arena Con servicio sanitario, punto seguro, seguridad privada y aseos 22:00 a 23:30 h: Para mayores de 15 años Sin consumo de alcohol 23:30 a 03:00 h: Consumo y acceso libre Sesión sin Dj

22:00 h: FESTIVAL RADIOLÉ CIUDAD REAL Auditorio Municipal La Granja Presentado por Gema Castaño, con la actuación de Raya Real-Álvaro Díaz-El bobo de las 3000-El Bomba-Hugo Salazar-Javi Cantero-Mesalla-Radio Macandé-Rubén Martín– Palomy López.

Jueves 21 de Agosto de 2025

DÍA DE LA INFANCIA: DURANTE TODA LA NOCHE TODAS LAS ATRACCIONES AL 50% DE SU PRECIO

10:00 h: TALLER DE TAUROMAQUIA Plaza de Toros Encierro infantil, Toreo de Salón y Construcción de útiles para la lidia. A todos los participantes menores de 14 años se les obsequiará con una entrada de sombra para la corrida de los toros de la tarde, donde recibirán orientaciones teóricas antes y durante la lidia a cargo de grandes aficionados

11:00 a 13:00 h: FIESTA GLITTER (DUENDES ENCANTA2) Jardines del Prado

11:00 a 13:00 h: Programa especial de feria “CARGANDO LA SUERTe” en Cope Ciudad Real Lugar: Puerta Grande de la Plaza de toros de Ciudad Real Con la participación del alcalde, el presidente de la diputación, la concejal de festejos, el vicepresidente de la diputación Adrián Fernández y personalidades del mundo del toro Organiza: Cargando la suerte-Cadena Cope Ciudad Real Colabora: Ayuntamiento de Ciudad Real

13:00 a 14:00 h: Programa especial de feria “HASTA LA BOLA”

13:00 h: BAILE DEL VERMUT Plaza Mayor Sonora Show 13:00 a 17:30 h: MAHOUÑANEOS CIUDAD REAL Conciertos en directo Espacio 1: Avda Rey Santo Ruta Mahou Music Espacio 2: Plaza del Pilar Ruta Mahou Music Espacio 3: La Pajarería (Pasaje San Isidro) Alboreá

14:00 a 17:30 h: LUDOTECA Lugar: Antiguo Casino Destinado a niños/as y jóvenes de 3 a 16 años. Inscripciones: www.ciudadreal.es

15:00 a 00:00 h: FAN ZONE Plaza de Toros Música en directo y Dj

19:00 a 00:00 h: EXHIBICIÓN TIRO CON ARCO En el campo 2 del Polideportivo Rey Juan Carlos Organiza: Club Arqueros de Don Gil

19:30 h: FERIA TAURINA EN HONOR A LA VIRGEN DEL PRADO. CORRIDA DE TOROS DE LA BENEFICIENCIA, con las figuras del toreo: CARLOS ARANDA, ALEJANDRO PEÑARANDA Y SAMUEL NAVALÓN. Ganadería MARTÍN LORCA.

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial La Granja.

22:00 a 03:00 h: FIESTA JOVEN QUIJOTE ARENA Quijote Arena Con servicio sanitario, punto seguro, seguridad privada y aseos 22:00 a 23:30 h: Para mayores de 15 años Sin consumo de alcohol 23:30 a 03:00 h: Consumo y acceso libre Sesión con Dj

23:00 h: CONCIERTO “AMARAL” Auditorio Municipal “La Granja” Apertura de puertas: 21.00 h Entradas: www.entradasatualcance.com, Miami Gastro (Avda Rey Santo, 2) y Llámame Lola (C/ Hidalgos, 1) Organiza: Planeta Sonoro S.L. Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares

Viernes 22 de Agosto de 2025

08:00 a 12:30 h: TORNEO FERIAS GOLF Campo de Golf Reino de Don Quijote Organiza: Club de Golf Ciudad Real

12:00 h: FUNCIÓN RELIGIOSA, Solemne Misa Pontificia S.I.P. Basílica Catedral, en honor a la Stma Virgen del Prado, con la asistencia de la Corporación Municipal, Autoridades Civiles y Militares, Pandorgo, Dulcinea y Damas de Honor e Ilustre Hermandad.

13:00 h: CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL DE CIUDAD REAL Lugar: Templete de los Jardines del Prado Organiza: Concejalía de Cultura

13:00 h: TERTULIAS TAURINAS Hotel NH Organiza: Ateneo Taurino Manchego de Ciudad Real.

13:00 h: BAILE DEL VERMUT Plaza Mayor

14:00 a 17:30 h: LUDOTECA Lugar: Antiguo Casino Destinado a niños/as y jóvenes de 3 a 16 años. Inscripciones: www.ciudadreal.es

20:00 h: SOLEMNE PROCESIÓN DE LA OCTAVA DE LA STMA. VIRGEN DEL PRADO con el siguiente itinerario: C/ Prado, C/ Azucena, C/ Estación Vía Crucis, C/ Toledo, C/ Calatrava, C/ Paloma, C/ Carlos Vázquez, Plaza Mayor y Paseo del Prado hasta la Catedral.

22:00 h: CASETA JOVEN en la Pista Municipal del Recinto Ferial.

22:00 a 03:00 h: FIESTA JOVEN QUIJOTE ARENA Quijote Arena Con servicio sanitario, punto seguro, seguridad privada y aseos 22:00 a 23:30 h: Para mayores de 15 años Sin consumo de alcohol 23:30 a 03:00 h: Consumo y acceso libre Sesión con Dj Organiza: Concejalía de Juventud

00:00 h: FUEGOS ARTIFICIALES FIN DE FERIA Gran Espectáculo de Fuegos Artificiales en las inmediaciones del Recinto Ferial “La Granja”

Sábado 23 de Agosto de 2025

08:00 a 12:30 h: TORNEO FERIAS GOLF Campo de Golf Reino de Don Quijote

09:00 h: XXXVII TROFEO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL DE ORIENTACIÓN Vía Verde

19:00 h: TROFEO FERIAS BM CASERIO VS GUADALAJARA Quijote Arena

20:00 a 00:00 h: TORNEO 3X3 BALONCESTO Parque Antonio Gascón

Domingo 24 de Agosto de 2025

09:00 h: XXXVII TROFEO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL DE ORIENTACIÓN En Las Casas

20:00 a 00:00 h: TORNEO 3X3 BALONCESTO Parque Antonio Gascón