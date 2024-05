Ciudad Real sigue siendo la provincia con más X a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta

Ciudad Real sigue siendo, un año más, la provincia española en la que más contribuyentes marcaron la X de la Declaración de la Renta a favor de la Iglesia Católica.

Así lo reflejan los resultados de la Campaaña de la Renta de 2023, correpondientes al ejercicio económico de 2022, y que hoy han sido presentados en el Obispado de Ciudad Real por el ecónomo diocesano, Jesús Álvarez, y por la administradora, Isabel Oviedo.

En concreto, el 51,26% de las declaraciones enCiudad Real llevaban marcada la X de la Iglesia, "lo quedemuestra" señalaban Álvarez y Oviedo, "el valor que los ciudadrealeños dan a la labor que la Iglesia católica hace en la provincia".



Gracias a estas "equis", la Diócesis recibirá a lo largo del 2024 por la asignación tributaria más de 3,2 millones de euros en 12 mensualidades.

UN VIAJE X TANTOS

Este año, la campaña Xtantos tiene como punto de partida "Un viaje Por Tantos", una iniciativa que ha permitido a 15 personasque no marcaban la X en su declaración de la renta conocerseis iniciativas de la Iglesia.

"El 73% de las personas que no marcaban la X en su declaración de la renta han cambiado de opinión al conocer de cerca la realidad de la Iglesia" destacaba Jesús Álvarez, que ha explicado que "fueron cinco días de viaje, del 19 al 23 de febrero, en el que se recorrieron 1.200 kilómetros".

El trayecto tuvo seis paradas: Guadalajara, para conocer el servicio de la Iglesia en la España vaciada a través de un joven sacerdote; Alcalá de Henares, para visitar una casa de acogida para personas sin hogar; Segovia, para acercarse a un centro diocesano de Orientación Familiar;Madrid, para vivir en primera persona la actividad pastoral de una parroquia de Pozuelo que, además, tiene un centro asociado que atiende a más de 100 personas con discapacidad física, intelectual y sensorial severa;Getafe, donde fueron testigos de la labor de la Iglesia en la reinserción social de personas privadas de libertad; y como última parada, Toledo, dedicada a un centro de ayuda para mujeres víctimas de violencia.

"Después del viaje" subrayaba el ecónomo diocesano "estas son algunas de las opiniones y conclusiones de los participantes en el viaje: Después de lo que he vivido, no marcar la X a favor de la Iglesia no me parecería un acto humano; me ha convencido el hecho de que la Iglesia es una entidad generosa; la Iglesia hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba; están haciendo una labor maravillosa y tienen que poder seguir haciéndola; he descubierto que una X permite que la Iglesia llegue a toda esa gente que tú no puedes llegar; me ha sorprendido que la Iglesia trabaje en romper estigmas, cuando tenemos tantos estereotipos sobre ella".

LA CAMPAÑA EN 7 CLAVES

A poco más de un mes de que termine el plazo para presentar la Declaración de la Renta del ejercicio económico 2023, conviene recordar algunas cosas:

1. Es absolutamente gratis, porque no me van a cobrar más por mi declaración al marcarla ni me van a devolver menos.

2. Es una decisión libre y democrática, que no perjudica a nadie. Se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia católica y de otros fines de interés social.

3. Es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos. Es decir, si la dejamos en blanco, es el Estado el que decide por nosotros sobre el destino de esa pequeña cantidad (el 0,7% de nuestros impuestos).

4. Ayuda a sostener las actividades de la Iglesia: mantener al clero, el anuncio del Evangelio, la vivencia de la fe y la inmensa labor asistencial que desarrolla en España y en todo el mundo.

5. Es una forma sencilla de colaborar con la Iglesia, basta con marcar la casilla 105 al hacer la declaración.

6. Para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla supone también reconocer el papel que la Iglesia tiene en la sociedad española, especialmente con los más necesitados en este tiempo de dificultad.

7. Cada año se puede conocer, a través de la Memoria Anual de Actividades, en qué emplea la Iglesia sus recursos.