Ciudad Real revierte la tendencia demográfica y reclama las infraestructuras pendientes para su desarrollo

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha hecho balance de la gestión del equipo de gobierno de coalición Partido Popular-VOX en este 2025, que se ha mostrado como un gobierno "sólido" y "consolidado".

En el tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación de la provincia, Valverde ha destacado que uno de los principales objetivos de la legislatura se ha cumplido: la tendencia de la despoblación se ha revertido y la provincia vuelve a crecer.

Casi 3.000 habitantes más

Según los datos ofrecidos por el presidente, la provincia ha crecido en casi 3.000 habitantes a finales de 2025, una cifra que supera las expectativas previstas.

Con esta proyección, se espera que para el 1 de enero de 2027 se puedan superar los 500.000 habitantes.

Valverde ha matizado que, si bien la tendencia general es positiva, "todavía sigue habiendo zonas en nuestra provincia que siguen perdiendo población, aunque en menor medida", especialmente en las áreas menos comunicadas y con menor dinamismo.

Reivindicación de infraestructuras clave

Para consolidar el crecimiento y combatir la despoblación en las zonas más afectadas, el presidente ha insistido en la necesidad de impulsar las grandes infraestructuras pendientes, que considera "ejes de desarrollo, de crecimiento y de oportunidades".

En este sentido, ha vuelto a reclamar la continuidad de la autovía A-43 para conectar con Extremadura y Portugal, avances en la conexión entre Toledo y Ciudad Real y una "propuesta seria" para la autovía del Cuarto Centenario.

"Estamos reclamando infraestructuras que se vienen negando a esta provincia desde hace años", ha sentenciado.

De forma paralela, la Diputación está recurriendo a programas europeos con fondos EDIL para actuar en zonas de intensa despoblación como el Alto Guadiana-Mancha, Cabañeros, la zona de Montiel y Montes Norte y Sur.

Además, Valverde ha calificado de "histórica" la inversión destinada a los ayuntamientos, que superará los 85 millones de euros al cierre del año, una línea de apoyo que se mantendrá en 2026.

Apoyo al tercer sector y modernización

Otro de los pilares de la gestión ha sido el apoyo a las entidades sociales.

"Creemos firmemente en el tercer sector y creemos que el tercer sector está infrafinanciado", ha afirmado Valverde.

Por ello, ha anunciado que la Diputación incrementará las ayudas a estas organizaciones en 2026, convirtiendo el área de Atención a las Personas en una de las que más crece presupuestariamente.

En el ámbito de la promoción turística, ha celebrado los resultados de la estrategia Sabor Quijote, que ha impulsado el número de visitantes y pernoctaciones.

Finalmente, el presidente ha abordado la modernización interna de la administración provincial, un trabajo "menos visible" pero fundamental.

Ha señalado que se está corrigiendo una "descapitalización humana progresiva" que tuvo lugar en los ocho años anteriores, cuando se jubilaron 239 personas y apenas se cubrieron una veintena de plazas.

Los esfuerzos se centran ahora en la reorganización, la digitalización y la creación de estructuras adaptadas al siglo XXI para ofrecer un mejor servicio, especialmente a los municipios más pequeños.