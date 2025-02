¿Es buena idea vestir a nuestras mascotas? Los consejos que debes saber para hacer su vida más cómoda

Los seres humanos para combatir las bajas temperaturas, recurrimos a diferentes métodos para mantener siempre el calor, cuando estamos en casa con calefacción, estufas, chimeneas o algún aparato del estilo, y cuando salimos a calle usando abrigos, bufandas, guantes, gorros y todo lo que nos ayude a no pasar frío. Pero también pensamos en nuestras mascotas ¿Tienen frío? ¿Debemos abrigarlos?

Es un dilema que seguro que has tenido alguna vez, sobre todo con los perros, que necesitan salir a la calle varias veces al día, y seguro que alguna vez has pensado en ponerle alguna prenda que le abrigue, aunque no sabes si eso es positivo o negativo. Pues debes saber que hay razones para hacerlo, y razones para no hacerlo.

La veterinaria Marta Valero, ha remarcado en los micrófonos COPE que existen motivos positivos a la hora de abrigar a nuestras mascotas, como por ejemplo evitar los cambios bruscos de temperatura, para no sufrir hipotermias, o también evitar alergias y picaduras, ya que hay animales que tienen pieles muy sensibles, sobre todo aquellos con menos pelo.

Pero Marta Valero también destaca que hay una razón bastante evidente para no ponerle prendas de ropa a nuestros perros, como es su comodidad, dado que hay prendas que pueden reducir su movilidad y hacer que se encuentren incomodos y quieran quitárselo.

Aunque si hay algo que debemos evitar por encima de todo, que son los accesorios que le tapen las patas, porque se trata de una zona adaptada a casi cualquier tipo de terreno, haga frío o calor, y tapársela siempre suele ser incómodo para ellos.

En definitiva, si no es incomodo para nuestra mascota, si puede ser recomendable abrigarla, porque igual que nosotros nos ponemos un abrigo cuando salimos a la calle para evitar los cambios bruscos de temperatura, esos cambios también les afectan a los animales, y si se los podemos evitar mejor.