25 bodegas de la DO La Mancha visten de largo sus vinos jóvenes en el Wanda Metropolitano

La DO La Mancha ha recuperado dos años después su formato presencial en la tradicional presentación de los vinos jóvenes de su demarcación en la capital de España, esta vez con el estadio Wanda Metropolitano como escenario elegido.

25 bodegas han presentado más de un centenar de referencias. Unos vinos que, este año, llegan con "potencia frutal" como seña de identidad y con esperanza en el corto plazo marcado por la Navidad y en el año 2022 después de más de 20 meses de crisis sanitaria que dejó tocado el mercado por el cierre de la restauración y por la limitación del mercado exportador.

El presidente de la DO, Carlos Bonilla, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida en el acto, poniendo en valor que siempre es "una ocasión especial", y este año, más importante todavía, "un acto entrañable después de más de un año obligados a celebrarlos virtualmente".

Volver a escuchar el brindis de las copas en la degustación ha sido para Bonilla "algo que no tiene precio", a lo que ha sumado su recuerdo a "viticultores y bodegueros" que no superaron el coronavirus.

Ha expresado agradecimientos "a todos los sectores que han ayudado a superar esta pandemia", desde sanitarios hasta Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destacando "el trabajo de los agricultores y de todo el sector primario".

Bonilla ha celebrado que "se retome la normalidad" en la hostelería, con un tejido empresarial "mirando con esperanza", ya que "si a ellos les va bien, a los vinos les irá mejor".

Aunque las ventas de 2021 empezaron mal, "peor que en 2020", fue el sector de la alimentación el que "tiró del carro" tras el cierre de la restauración y la caída de las exportaciones.

Ahora, hay optimismo de cara a la Navidad "y para 2022", y aunque la producción de la DO requiere adentrarse en la exportación, el mercado madrileño es "muy importante".

"Por ello insistiremos en este mercado. Estamos convencidos de que tenemos mucho potencial de crecimiento. A todo aquel que bebe nuestro vino, le agrada", ha aseverado Bonilla.

Potencia frutal y franqueza son dos de las señas de identidad que marcan los vinos de esta añada, tal y como ha defendido antes de bajar del estrado el presidente de la DO.

DO La Mancha

CABALLERO: "VINOS TRANSVERSALES QUE GUSTAN A TODOS"

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha hablado de escenario de "esperanza e ilusión" de cara a brindar esta Navidad con seres queridos y ha puesto en valor un acto que este año ha cambiado de ubicación, dejando atrás pasadas ediciones en el Santiago Bernabéu para ir ahora a la casa del Atlético de Madrid.

"Esto pone de manifiesto que los vinos de la DO son transversales, gustan a todos. Si algo tienen es que unen a todos los hombres y mujeres de La Mancha por su calidad", ha defendido Caballero.

Para el líder de la Institución provincial, el éxito de estos vinos es fruto del "esfuerzo" y de un proceso que "se ha realizado con mimo" a lo largo de todo su recorrido.

En este contexto, ha recordado que Fenavin, "la gran referencia de vino español en el mundo", regresa a la capital ciudadrealeña en mayo. "Ya tenemos suficientes bodegas como para completar la totalidad de la feria, pero seguimos invitando a todos para que estén ahí, para que sigan inscribiéndose, porque no tendrán problema en encontrar un espacio", ha abundado.

TIERRASECA: "AHORA TOCA AFRONTAR NUEVOS RETOS"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, también ha intervenido en el acto para hacer un reconocimiento a los vinos "de mucha calidad" que se producen en La Mancha

Dirigiéndose a los productores, ha asegurado que son "un ejemplo" que ha sabido desde que arrancó la DO "adaptarse a las dificultades". Hace unas décadas, ha recordado, fueron también "un ejemplo en modernización", pero ahora toca "afrontar nuevos retos".

Estos retos, ha dicho, cuentan con el apoyo del Gobierno estatal, uno orientado a ganar valor añadido a los vinos a través de la sostenibilidad y la digitalización del sistema productivo.

En este punto, ha asegurado al sector que tanto por la vía de los fondos europeos para superar la crisis como por la de la Política Agraria Común, la administración estatal seguirá apoyando al mundo del vino.

PREMIOS SOLIDARIOS 2021

El primero de los Premios Solidarios ha ido a parar a la karateka talaverana Sandra Sánchez tras hacer historia este año 2022. El premio ha sido donado a Adelante C-LM, la asociación de ELA comandada por el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores.

"Es el primer premio que recibo desde el Campeonato del Mundo y me hace ilusión que sea a través de mi tierra", ha apuntado antes de poner en valor la investigación de la asociación de Amores en su lucha por la investigación. "Ojalá pudiera parar el tiempo. No me importaría no ganar ni una sola medalla si pudieras estar bien, pero no tengo ese súper poder", le ha dicho Sánchez al alcalde rodense.

De su lado, Juan Ramón Amores ha celebrado que gracias a esta distinción, "hoy mucha gente se enterará de lo que es la ELA". Incluso, ha bromeado en presencia del hermano de Pedro Almodóvar con poder ser un 'Chico Almodóvar' en el corto plazo, pese a llevar seis años de enfermedad pese a que el primer pronóstico era sobrevivirla durante tres.

Otro de los galardones, el de 'Divulgación', ha sido para el meteorólogo de Antena 3, el también talaverano Roberto Brasero, quien ha dicho estar "lleno de orgullo y satisfacción" por el reconocimiento. "Que a un hombre del tiempo le den un premio los agricultores...", ha bromeado Brasero, que ha donado sus 5.000 euros a los afectados por el volcán de La Palma.

Pedro Almodóvar, representado en la cita por su hermano, Agustín Almodóvar, ha sido merecedor de otras de las distinciones, el solidario 'Gran Reserva', donado a la Fundación Juegaterapia y a Cosiendo el Paro. Al recoger el galardón, su hermano ha excusado su ausencia, y tras citar la "universalidad" de Pedro, ha alabado la calidad de los vinos DO Mancha.

También la 'influencer' María Pombo ha recibido una distinción, en este caso en el apartado de Comunicación. Ha donado el premio a la Asociación de Esclerosis Múltiple de España. "Tener personas de relevancia que den la cara y nos muestren su apoyo es muy importante", ha agradecido la presidenta de la entidad desde el escenario tras recibir la donación.

PREMIOS 'JÓVENES' 2021

Ildefonso Salazar, 'Mejor maître', ha sido el primero de los premiados en recoger su galardón. Se convirtió con 22 años en el jefe de sala más joven de Castilla-La Mancha. Ahora en el Asador Palencia de Lara, se considera autodidacta, aunque también se ha formado aprovechando las oportunidades de la Escuela de Hostelería de Toledo.

El premio 'Joven director de Hotel' se ha ido a Ángel López Criado, licenciado en Historia, con formación en gestión hostelera y una carrera profesional que le ha llevado de Toledo a Madrid pasando por Granada hasta la Posada de la Sillería de la capital regional.

María Morales ha sido la merecedora del premio 'Joven chef', participante y finalista de la última edición de Masterchef. "Este reconocimiento está dedicado a jóvenes profesionales, así que no puedo sentirme más orgullosa", ha asegurado desde la tribuna al recibir el galardón, defendiendo como manchega que "no se puede hablar de gastronomía si no se habla de vino".