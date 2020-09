Aparatoso accidente sin heridos en la Ronda del Carmen de Ciudad Real

Dos turismos se han visto implicados, sobre las 22,15 horas de esta noche, en un aparatoso accidente en la Ronda del Carmen de Ciudad Real, en la confluencia con la C/ Cruz del Sur.

El siniestro, en el que afortundamente no ha habidos heridos, al parecer se ha producido al cruzar uno de los vehículos desde la C/ Julio Melgar y el otro, que presumiblemente transitaba por la Ronda, al intentar esquivarlo ha chocado contra la farola ubicada al lado de una marquesina de autobús en la que, también por fortuna, no había ninguna persona en ese momento.

Cope Ciudad Real / Elena Jiménez

Tras el golpe, el conductor del vehículo que ha chocado violentamente con la farola, que ha quedado doblada, ha bajado del mismo visiblemente enfadado, pero sin aparentes lesiones.

Minutos después del accidente ha llegado al lugar la Policía Local de Ciudad Real, que además de levantar atestado ha procedido a cortar la ronda desde su cruce con la C/ Sol, debido a la farola doblada. También se ha desplazado a la zona una ambulancia de soporte vital básico, que no ha tenido que atender a ninguno de los implicados en el accidente.

En estos momentos, varios trabajadores del Ayuntamiento están procediendo a cortar con una radial la farola doblada, para evitar el peligro de que caiga a la calzada.

UN CRUCE PELIGROSO

Este cruce, en el que la Ronda del Carmen confluye con las calles Cruz del Sur y Julio Melgar, desde las que se pueden cruzar los cuatro carriles de la ronda y girar tanto a la derecha como a la izquierda desde ambas vías, ya ha registrado diversos accidentes.

El más reciente ocurrió el 15 de julio de 2019, en el que se vieron implicados un turismo y una motocicleta y en la que el conductor de este tuvo que ser atendido por personal sanitario, que le inmovilizó el cuello con un collarín.