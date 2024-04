El alegato final de José Lomas: "No tiré a matar, tiré a avisar"

Homicidio, asesinato o libre absolución.

Es lo que debe decidir el jurado popular que, desde el lunes, juzga en la Audiencia Provincial de Ciudad Real a José Lomas, el ex librero de 81 años que en la madrugada del 1 de agosto de 2021 mató de dos tiros a Nelson Ramírez, un hondureño de 35 años con múltiples antecedentes policiales, que se había colado en su finca de La Atalaya, supuestamente, a robar.

En un alegato final en la línea de lo que testificó el primer día de juicio, Lomas, refiriéndose a uno de los reproches hechos por el abogado de la defensa sobre que "nunca ha pedido perdón a la familia del fallecido", ha asegurado que "yo no he pedido perdón por la muerte de este señor porque no me siento culpable, porque estoy convencido de que yo no maté a ese señor. Si yo hubiese matado a algún ser humano, me estaría arrepintiendo toda mi vida. Pero es que estoy totalmente convencido, y lo he dicho desde el principio, que yo a ese señor no lo maté".

El octogenario, cuya teoría es que "alguien le colocó a una persona muerta en el patio de su finca" y que"había un complot contra él para que, harto de allanamientos y destrozos decidiera abandonar su propiedad o venderla barata",



Lomás también se ha referido a su "enfermedad", asegurando que la finca "se la dejó su madre cuando murió en el año 85, y que es algo que tengo que defender como mi vida, porque es mi vida".

Hasta el año 2000, que decidió tapiarlo todo, "ahí entraban todos los días creándome inquietud, creándome problemas..No tenía dinero para poner unas rejas buenas y fuertes, y sin embargo una cuadrilla de albañiles me tapió las puertas y ventanas, porque aquello era un coladero impresentable".

Sostiene que ha puesto cientos de denuncias por estos hechos, que "le duele la mano de firmarlas", y que cuando se jubiló con 68 años se trasladó a vivir a la finca, "y he seguido el mismo infierno".

"El tapiado no por gusto, sino por falta económica" exlicaba. "A mí me hubiese salvado unas buenas rejas, que duda cabe, y hubiese tenido el aire y la luz entrando en mi casa. ¿Qué es lo que pasa? Que vivir en esas condiciones, si no tienes una enfermedad, te la crea".

"Son años soportando la constancia de la maldad. Son años viendo que están deseando que tires la toalla y te vayas para apoderarse de lo que es legítimamente tuyo. Son años que destruyen a cualquiera. Yo muchas veces lo pienso que no sé cómo he llegado hasta ahora y he llegado en estas condiciones. Lo suyo hubiese sido cualquier cosa peor".

Y para finalizar, Lomas ha afirmado: "Que no tiré a matar, tiré a avisar. Lo que quería era que ese bulto, si es que tenía dentro una persona, esa persona escapase por las portadas que estaban abiertas".

La Fiscalía solicita una pena de 12 años y medio de cárcel para José Lomas por un delito de homicidio. La acusación particular, que ejercen la madre y los hermanos del fallecido, eleva la pena a 25 años de prisión al considerar que se trata de un asesinato. Y la defensa pide la libre absolución del ex librero al considerar que actuó en legítima defensa y" bajo un miedo insuperable".

El caso quedará esta tarde visto para veredicto del jurado popular.