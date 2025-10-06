Más de 2.500 personas participan en Ciudad Real en la XII edición del Día de la Bicicleta de Cadena 100: "Ambiente festivo y familiar"

Las bicicletas han vuelto a tomar las calles de Ciudad Real. Cerca de 2.500 personas se han sumado a la XII edición del Día de la Bicicleta que organizan Cadena 100 y el Ayuntamiento de Ciudad Real. La Puerta de Toledo ha sido este año el escenario escogido para iniciar la ruta que les ha llevado a los participantes a ser los protagonistas de la mañana del domingo en las calles de la capital, recorriendo los puntos más emblemáticos con un ambiente plenamente festivo y familiar. Una jornada ya consolidada en Ciudad Real, como lo demuestra cada año la alta asistencia de ciudadanos.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha agradecido a Cadena 100 el impulso para hacer realidad esta "mañana de alegría" que hace que la ciudad "viva un momento muy especial con los niños, niñas y sus padres llenando nuestras calles de colorido". El primer edil se ha mostrado muy satisfecho por la respuesta que cada año ofrece la ciudadanía a la convocatoria del Día de la Bicicleta, medio de transporte "con el que está muy comprometido el Ayuntamiento".

Por su parte, el director de Cope Castilla-La Mancha, Juan Carlos Sevilla, ha recordado que el Día de la Bicicleta sigue conservando el mismo objetivo con el que nació: "la defensa de ciudades sostenibles, quitar los ruidos y humos de la ciudad y que la gente haga deporte en familia" y se ha mostrado orgulloso por la alta participación que ha vuelto a registrar la jornada. El recorrido en bicicleta por Ciudad Real concluía en Playa Park con una fiesta en la que se han celebrado los clásicos sorteos entre los participantes

APOYO DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA

El Colegio de Enfermería de Ciudad Real ha apoyado, por octavo año consecutivo, la celebración del Día de la Bicicleta. Los objetivos de promover hábitos saludables, concienciar a la población sobre el uso seguro y alternativo de la bicicleta y la participación del Colegio en la sociedad, son estratégicos para la institución sanitaria que debe velar por la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. "El Día de la Bicicleta "s una excelente oportunidad para trasladar a la sociedad ciudadrealeña un mensaje proactivo para que los usuarios de las bicicletas en Ciudad Real utilicen este medio de transporte con responsabilidad, de manera sana, segura y respetuosa con el medio ambiente".

Durante el corte de cinta previo a la salida de los participantes, en las inmediaciones de la Plaza de la Enfermera, el presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, Pablo Madrid, ha declarado a los medios de comunicación su compromiso con el éxito de este evento.

"Esta prueba forma ya parte del calendario de eventos imprescindibles en la agenda de nuestra organización. Para el Colegio es una ocasión destacada de reforzar la visibilidad de nuestra institución como agentes confiables de salud ante la sociedad y continuaremos apoyándola en años sucesivos", ha afirmado.