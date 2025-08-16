15 AGOSTO 2025 | EL MUÑIDOR

Nuevamente volvemos a la Casa hermandad de los Pandorgos, rodeados de buenos amigos, de la mano de Chechu Aranda, Alfonso Doblado, Mariano Marín y Cristina Almodóvar, hemos tenido la suerte de ENTREVISTAR a: D. Daniel Rodríguez (Pandorgo de hogaño 2025) y Dª Maria Cieza (Dulcinea 2025). Pero además, nos hemos acercado un poquito más a la Santísima Virgen, gracias a nuestros tertulianos, hermanos y devotos de la Morena del Prado D. Rubén Sanchez Moreno (Miembro de cuerpo de Mayordomos de la Ilustre Hermandad y Corte de Honor de la Virgen del Prado y Perito tasador de las joyas de la Virgen), Dª Mª Cristina Ramos (Cofrade, hermana de la Hermandad e Hija de la primera mujer Hermana Mayor de la Ilustre Hdad de la Virgen del Prado, Dª Maria del Prado Rivera), D. Juan Carlos Vela (Amigo colaborador y V Exaltador de la Virgen del Prado 2025) y D. Francisco Garcia Simal (Arquitecto de la Diócesis de Ciudad Real y colaborador del programa con su sección "Efemérides") ☀️El tiempo para esta madrugada, para los Peregrinos de la Virgen y para las dos salidas procesionales de la Patrona los días 15 y 22 de agosto, con Mariano Marín. Gracias a todos nuestros invitados, gracias a la Ilustre Hermandad y su Presidente, y gracias a la Hermandad Pandorgos de Ciudad Real, por abrirnos las puertas de su casa.