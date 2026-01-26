COPE
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 26 ENE 2026 | 13:50

Programa de hoy marcado por la actualidad local y comarcal: Villarta de San Juan ha vivido una edición histórica de Las Paces, celebradas por primera vez como Bien de Interés Cultural, con más de cinco horas de pólvora y una masiva participación vecinal; por otro lado, la Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra (PCM) ha presentado en Valdepeñas su propuesta para el tramo ferroviario Mora–Alcázar, defendiendo una alternativa más vertebradora y sostenible frente al bypass de Montoro; y, ya en Alcázar de San Juan, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha abierto el plazo de votación de los Presupuestos Participativos 2026, con un notable aumento de la participación ciudadana y casi medio centenar de proyectos que pasan ahora a decisión vecinal.

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura9:55 min escucha

