audio
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 16 FEB 2026 | 13:50
En el programa de hoy hemos repasado la actualidad de la comarca con el balance de reciclaje de aceite doméstico en los municipios de Comsermancha, el intenso fin de semana de Carnaval en Miguel Esteban, Villafranca de los Caballeros y Socuéllamos, y la reelección del alcazareño Diego Ortega como secretario general de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros. Un recorrido por tradición, gestión municipal y protagonismo local que ya puedes volver a escuchar en el audio completo.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura9:57 min escucha
"Las CC.AA. no son las responsables del Estatuto Marco, esta es una huelga contra Mónica García de los médicos de la sanidad pública del país"
Pilar García de la Granja
Lo último
