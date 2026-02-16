COPE
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 16 FEB 2026 | 13:50

En el programa de hoy hemos repasado la actualidad de la comarca con el balance de reciclaje de aceite doméstico en los municipios de Comsermancha, el intenso fin de semana de Carnaval en Miguel Esteban, Villafranca de los Caballeros y Socuéllamos, y la reelección del alcazareño Diego Ortega como secretario general de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros. Un recorrido por tradición, gestión municipal y protagonismo local que ya puedes volver a escuchar en el audio completo.

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura

