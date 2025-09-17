COPE
18 SEPT 2025 | CARGANDO LA SUERTE

En el programa de esta semana Manuel del Moral analiza en su editorial la actualidad taurina de la provincia de Ciudad Real.

Desgranamos con Víctor Dorado Prado la corrida de toros celebrada en Bolaños de Calatrava el pasado viernes y charlamos con los protagonistas.

Comentamos lo acontecido en el festival del pasado lunes en Malagón y recogemos las impresiones de Carlos Aranda y Miriam Martín.

Y toda las noticIas y actualidad taurina en Cargando la Suerte Cope Ciudad Real.

Dirige y presenta, Manuel del Moral.

