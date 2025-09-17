18 SEPT 2025 | CARGANDO LA SUERTE

Toledo - Publicado el 17 sep 2025, 22:11 - Actualizado 18 sep 2025, 00:00

Desgranamos con Víctor Dorado Prado la corrida de toros celebrada en Bolaños de Calatrava el pasado viernes y charlamos con los protagonistas.

Comentamos lo acontecido en el festival del pasado lunes en Malagón y recogemos las impresiones de Carlos Aranda y Miriam Martín.

Y toda las noticIas y actualidad taurina en Cargando la Suerte Cope Ciudad Real.

Dirige y presenta, Manuel del Moral.