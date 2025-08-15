15 AGOSTO 2025 | CARGANDO LA SUERTE

Charlamos con los protagonistas de la pasada corrida de toros mixta de Socuéllamos. Comentamos el pregón taurino que organiza el Ateneo Taurino Manchego, con los protagonistas. Entrevistamos al empresario de Ciudad Real, Nacho Lloret que nos cuenta la última hora de la feria taurina. Y todas las noticias de actualidad, de la mano de Sisa del Moral. Dirige y presenta, Manuel del Moral.