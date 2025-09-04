COPE Ciudad Real desde la Feria y Fiestas de Alcázar de San Juan 2025

Como ya es tradición, hoy hemos emitido nuestro magazine provincial desde la Plaza de España de Alcázar de San Juan donde ayer arrancaron su Feria y Fiestas 2025. Por nuestros micrófonos han pasado, entre otros, la alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, el gerente de la DO La Mancha, Ángel Ortega, o el pregonero de la Feria, Hugo de la Riva.