26 SEP 2025 | ESPECIAL FERCATUR 2025
Escucha aquí el programa especial desde la Feria de la Caza, Pesca y Turismo, FERCATUR, con José Manuel F. Almazán
Elena Jiménez
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE CIUDAD REAL
COPE CIUDAD REAL
"Ni la flotilla lleva ayuda humanitaria, ni el barco del ejército va a defender a nadie, porque Sánchez ya dijo que no piensa confrontar con Israel"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h