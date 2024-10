LA LINTERNA DE COPE CASTILLA-LA MANCHA | 15 OCT 2024 | 19:50H

Más de 4 horas ha estado el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hablando en el Debate de la Región que se está celebrando en las Cortes Regionales.

El presidente regional ha insistido en su coherencia política a pesar de los pescozones que recibe, incluso de su propio partido y ya ha adelantado que han llevado a cabo hasta un 30% de lo prometido en el debate de investidura. Además, este debate también es un día para hacer anuncios y Page ha avanzado otro plan de empleo para 7.000 personas que va a llegar en el mes de noviembre. Algo que llevan esperando mucho tiempo los autónomos, podría llegar en 2025... Te hablo de la nueva Tarifa Plana Plus para que puedan emprender en la región sin que les cuesta nada durante los dos primeros años de actividad. El presidente regional ha avanzado que se van a movilizar 9 millones y medio de euros para beneficiar a unos 8.000 empleados.

Entre tanto, Page ha hablado de una nueva convocatorio récord de empleo público en Castilla-La Mancha: van a salir 8.300 a convocatoria de las que 5.200 serán para el sistema sanitario.

Durante la comparecencia del presidente regional, García-Page ha hablado de más de 50 puntos que afectan a la región con varios anuncios. Se ha hablado de agua y el hartazgo que hay sobre que Castilla-La Mancha siga cediendo en materia de agua y sigan sin llegar los caudales ecológicos. Se ha hablado de sanidad, de desarrollo sostenible, ... Por su puesto que ha habido un hueco para la financiación singular para Cataluña, donde Page ha dejado algo claro y es que él la primera chaqueta que viste, es la de la región y por tanto o todos iguales o nada.

El debate del Estado de la Región llega un día después de la noticia que ha cambiado el rumbo de la temática. El Centro de Acogida de migrantes adultos en el aeropuerto de Ciudad Real. El PP no solamente asegura que el debate de Page solo ha servido para dar titulares sin respuesta, si no que además creen que el presidente regional estaba al tanto de todo esto. A esto ha respondido con contundencia el presidente regional literalmente diciendo que: “El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha sido informado de esto”.