La sequía se suma a los problemas de los agricultores de Albacete

Por si no fueran pocas las preocupaciones de los agricultores y ganaderos de este país, a los de la provincia de Albacete se les ha añadido una más, la falta de lluvia.

En el último mes y medio, apenas han caído cuatro gotas y los cultivos lo empiezan a notar, especialmente los de secano y leguminosas. Qué contraste esta situación con la vivida el año pasado cuando Filomena se encargó de dejar agua en abundancia y casi para todo el año.

Jorge Navarro, presidente de Asaja en la provincia de Albacete, ha indicado en COPE que “ahora mismo la planta del cereal no está muy alta y no necesita mucha agua, pero las bajas temperaturas, por debajo de cero durante las últimas semanas, y las previsiones, que no parecen muy halagüeñas” nos hacen estar preocupados”.

Navarro reconoce que el agua de lluvia es buena por dos motivos: “en primer lugar porque es el agua más barata, pero además, en los tiempos que vivimos, si llueve, el agricultor evita tener que poner en marcha otro tipo de riego, más caro para producir”.

A la sequía le sumamos los conejos, cabras y hasta muflones

La falta de agua en la provincia de Albacete ha venido a sumarse a otros problemas graves, los que Asaja y otras organizaciones agrarias vienen denunciando desde hace meses -o años- y que en estos últimos tiempos han venido agravándose con la subida del precio de la electricidad (300%), el de los carburantes (90%) o el de los fertilizantes (200%) o los fitosanitarios (90%).

La subida es tal, que Navarro estima que producir una hectárea de cereal puede pasar a costar de 400 a 800 euros y, al no poder repercutir ese incremento en los precios, muchas explotaciones van a decir “hasta aquí hemos llegado”.

Y por si todo esto fuera poco, el presidente de ASAJA Albacete vuelve a reclamar más atención de las administraciones con las plagas de conejos “que están destrozando nuestros campos porque no hay control. Se autorizan las cazas con hurón en los terrenos públicos pero no se controlan los espacios por lo que quedan muchos, cercanos a las carreteras y autovías sobre todo, sin ningún tipo de actuación”. A esta presencia animal, Navarro añade la de otras especies como jabalís, cabra montés o incluso muflones que campan a sus anchas sin que el agricultor pueda hacer nada.

Todo este cúmulo de razones siguen 'obligando' a la manifestación y la protesta, por lo que Jorge Navarro nos recuerda que el próximo 20 de marzo todas las organizaciones agrarias se manifestarán en la capital de España.