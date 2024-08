El 31 de agosto podremos ver y escuchar en la capital a nuestra paisana y gran artista María Rozalén en el sexagésimo octavo Festival Albacete en la plaza de Toros que presentará su nuevo disco del que ya nos sabemos de antemano muchas de sus canciones.

La cantante albaceteña, ha hablado con COPE sobre su gira, las canciones que componen su nuevo disco, y la especial parada que hace en Albacete, y esto es lo que nos cuenta:“Hay una parte que es súper superemocional en este concierto, entonces eso une mucho, ¿no? Cuando ves a tanta gente, pues cada uno llevándose a su terreno, sintiendo una cosa tan fuerte, eso es como muy potente, muy poderoso. Y luego, claro, es que tenemos montado un fiestón que yo creo que es la primera gira que estoy perdiendo hasta peso de lo que bailo, de lo que estudio, de la entrega.

Audio





Para ella, es todo un sueño estar en el escenario de la plaza de toros porque por sus ojos han pasado por otros artistas que han actuado en ese mismo lugar:Muchos de estos conciertos luego yo me he hecho colega de los artistas. Me acuerdo cuando vi a Joaquín Sabina ahí, que además fue el año que yo me fui para Madrid, que me lo lloré tanto. También Extremoduro. Mis primeros conciertos eran en el Viñarock y luego en la Plaza de Toros. Tengo mil recuerdos de esa Plaza de Toros como oyente."

Pero, otro gran sueño se cumple en cada concierto cuando mira y siente a la gente, explica la artista feliz. “La primera vez que escuchas a tantos miles de personas cantar y cororear una canción es como muy fuerte, es como si no te perteneciera a ti. Me acuerdo, yo creo que fue con la canción Comiéndote a besos o algo así, en las primeras veces que yo he escuchado a mucha gente cantarnos y se ponen los pelicos como escarpias, es una sensación muy muy loca.”

Su disco recoge los títulos de una toda una historia, pero siempre prevalece el verbo abrazar en casi todos sus temas: “Mira, los títulos a mí son lo que peor se me da. Pero es que es con este disco, me fui dando cuenta de que la palabra abrazo está en casi todas las canciones. Y como a mí siempre todo el mundo me cataloga con el punto reivindicativo de las canciones y estoy orgullosa por eso, pues hay un trasfondo siempre social, pero este es el más emotivo. Cuando uno abraza, cuando nos ponemos uno frente al otro y nos miramos a los ojos y hablamos de tantras cosas que nos unen, se relaja bastante el ambiente.”

Y la simbiosis de un arduo trabajo y la gratificación de conseguir sus objetivos crea una perfecta odisea: “este verano estoy que te levantas y dices, vale, ¿en qué punto me encuentro hoy? Pero está siendo tan bonita, esta gira. Estamos agotados pero muy contentos.

La albaceteña, después de crear su disco, vuelve aquí, a Albacete, donde nació y creció para mostrar su mensaje en este nuevo disco y dedicando canciones a varios sentimientos que han pasado en su travesía de creación entre Madrid y Miami.