REGALA VIDA: La donación de sangre no entiende de vacaciones y te necesita

Las necesidades de sangre no disminuyen, sino que pueden aumentar debido a diversas situaciones en los meses estivales. Por ello, La Hermandad de donantes de sangre de Albacete y el Centro de Transfusión han lanzado su Campaña de Donación de Sangre Verano 2024, inspirada en el lema: “Dale color al verano, dona SANGRE, regala VIDA”. Busca concienciar a la población sobre la importancia de donar sangre incluso en este periodo vacacional. La continuidad y eficacia de estas actividades promocionales son esenciales para el bienestar de muchos pacientes.



Difusión y alcance

Para garantizar un alcance amplio y efectivo, se han dispuesto carteles promocionales en varios puntos estratégicos de la ciudad y en las poblaciones de la provincia donde la Hermandad y el Centro de Transfusión llevan a cabo sus colectas. Con estos carteles se busca motivar a la población a que done sangre antes de iniciar sus vacaciones.



Juan Gabriel Murcia, vocal de la Hermandad de donantes de sangre Albacete, pone en relieve que “los hospitales no descansan, las enfermedades no descansan y las necesidades de sangre están ahí todos los días” “Nuestra obligación como asociación es recordarlo un poco a la población”.





¿Cómo y cuándo donar en Albacete?



Juan Gabriel explica donde poder realizar este gran gesto: “en la ciudad de Albacete, el Hospital General es el punto que tenemos abierto para donar sangre, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas, y luego los desplazamientos que realizamos por la provincia los pueden consultar en nuestra página web :donantesdesangre.org”

Desde el 1 de julio hasta el 17 de septiembre estará abierto el horario de donación en el Centro Regional de Transfusión.



Una campaña dentro de un plan anual

Esta campaña forma parte del plan anual de promoción de la Hermandad, que tiene como propósito asegurar las necesidades hemoterapias del Centro de Transfusión y de los hospitales de Albacete y la provincia que dependen de él. Han querido destacar el lema de la campaña con: “Un cartel, en este caso, está mitad a color y mitad sin color, por eso, aquello de darle color al verano”, explica el vocal de la asociación.

Audio





Llamado a los albacetenses para donar

Desde La Hermandad y el Centro de Transfusión se invita a todos los ciudadanos, tanto donantes habituales como nuevos, a unirse a esta importante causa. No dejen que el verano interrumpa su generosidad; donar sangre es un acto de solidaridad que puede salvar vidas. Tú puedes salvar vidas.



Como María Ángeles, donante bronce: “Yo soy donante de sangre desde hace 24 años y es que se puede hacer tanto con un gesto tan sencillo y tan simple, porque con un momento en que estás puedes salvar muchas vidas, porque es que la sangre es vida.” Entonces es importante concienciar a la gente y ponerte en la situación del otro. "Si necesitases para alguien de tu familia, pues sería mejor que te la diesen", explica.

También otras dos afiliadas como Raquel e Isa cuentan en Cope Albacete la vital importancia de concienciar sobre la donación de sangre a cualquier edad o motivo. Raquel con 16 donaciones: “Soy donante y decidí serlo cuando cumplí la mayoría de edad. Una manera de ayudar a aquel que lo necesite. Hay que concienciar a los jóvenes de la importancia de donar sangre”



Isa también nos explica cómo empezó su experiencia: “empecé a donar en el 2019, animada por mis hermanos, que ellos llevaban haciéndolo toda la vida. La primera vez que doné me enteré de que era seronegativo y desde entonces no he faltado a ninguna donación. Desde aquí ánimo a todo el mundo para que lo haga, es una muy buena labor”.