Albacete dividirá sus atractivos por ejes temáticos en FITUR

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha presentado la programación de la provincia para FITUR 2023, que el domingo 22 se dedicará al territorio albacetense cerrando una 43ª edición de FITUR llamada a batir récords.

Cabañero ha señalado como “una oportunidad” que el ‘Día de Albacete’ sea jornada abierta al público general, por el mayor impacto y repercusión que tendrá la propuesta con la que la Diputación aspira a seguir promocionando la provincia, teniendo en cuenta que en 2022 más de 10.000 personas pasaron por el stand de C-LM, con más de 500 reuniones con empresas del sector.

Con la diputada de Turismo, Raquel Ruiz; el delegado provincial de la JCCM en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino, el presidente ha resaltado lo clave que resulta esta cita mundial dentro de una actividad “estratégica” en la provincia, de la que beben (en lo económico, lo laboral y lo social) gran parte de los pueblos.

Cabañero ha resaltado “la versatilidad” de un sector que, en lo que respecta a la región y a sus provincias, se mostrará desde el escenario ‘de cine’ que será este año el stand de C-LM, en cuya financiación participan las diputaciones y la propia JCCM. La de Albacete, con una aportación anual de 80.000 € con la que ‘suma esfuerzos’ para asistir a distintas ferias sectoriales, como FITUR.

La jornada dedicada a Albacete transcurrirá bajo un título ‘100% amanecista’: el de ‘Albacete que no es poco’, siguiendo el hilo argumental cinematográfico planteado este año por la JCCM. “Y, ciertamente, esta provincia no es poco, como viene demostrando con hechos, con el esfuerzo y la valía de los y las protagonistas del sector y con el empuje de las distintas administraciones” ha subrayado Cabañero, señalando que “muchas veces, no hay hechos más evidentes que las cifras”.

No en vano, en los datos (aún provisionales) de 2022 hasta noviembre (por tanto, contabilizando once meses), la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural del INE refleja: 74.456 viajeros nacionales y 915 internacionales; así como 191.352 pernoctaciones de residentes nacionales y 3151 de residentes en el extranjero. Cifras que, a pesar de no estar aún cerradas, ya están claramente por encima de las del año 2021 completo, cuando la provincia de Albacete contó 62.894 viajeros nacionales y 234 internacionales, así como 182.979 pernoctaciones de residentes nacionales y apenas 23 de residentes en el extranjero.

Siete grandes bloques temáticos

Múltiples recursos que han llevado a la Diputación de Albacete a acudir a FITUR 2023, en lugar de con una serie de localidades como hasta ahora, con 7 grandes bloques temáticos audiovisuales bajo los que, a su vez, sean muchos más los municipios que puedan aprovechar este ‘escaparate’.

En ‘Deporte’, la institución provincial presentará su gran evento ciclodeportivo internacional: la Gran Fondo Sierra de Albacete que, en su II cita (el próximo abril y pasando por Molinicos, Yeste y Riópar), tendrá una meta muy especial en el recién arreglado ‘Alto de las Crucetillas’. Dentro de las ‘Fiestas de Interés Turístico’, las Fiestas Mayores de Almansa; las Tamboradas de Hellín y Agramon; el Carnaval de Villarrobledo y las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra. El tercer bloque, de ‘Patrimonio’, mostrará los Conjuntos Histórico-Artísticos de Letur, Chinchilla de Montearagón, Alcalá del Júcar, Tarazona de la Mancha y Alcaraz, la Ermita de Nuestra Señora de Belén (en Liétor) y el Nacimiento del río Mundo y las Fábricas de Bronde (en Riópar).

En ‘Grandes Eventos’, se promocionarán las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo que acoge Tobarra este año; la Batalla de Almansa; el Viñarock de Villarrobledo; el Festival de los Sentidos de La Roda; y el Leturalma de Letur. En el eje temático dedicado a la ‘Arqueología’, se mostrarán: el Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda (en Hellín); el Parque Arqueológico de Libisosa (en Lezuza); el Yacimiento Arqueológico Alquería de ‘La Graja’ (en Higueruela); la Cueva de la Vieja (en Alpera) y el Conjunto de Pinturas Rupestres de Nerpio.

Como ‘Expresiones Populares’, la provincia mostrará: encierros tradicionales singulares (de la mano del Consorcio de Encierros); la Feria de Tradiciones Populares de Yeste; la Feria de la Nuez y el Encuentro de Cuadrillas, de Nerpio; la Ruta de las Esculturas de Bogarra; los Carnavales de Villarrobledo, Tarazona de la Mancha y La Roda; los Moros y Cristianos de Caudete; el Toro de Fuego de Barrax; la Romería San Bartolomé de Yeste; la Romería del Cristo del Sahúco, de Peñas de San Pedro; la Romería a Cortes, de Alcaraz; y el Auto de Adoración de los Reyes Magos, de Vianos.

La capital provincial, como gran colofón, cerrará con un nuevo spot, el cartel de la II edición del Antorchas Festival, el sello ‘Ab Audiovisual’ y eventos deportivos nacionales e internacionales. “Una presencia potente, ambiciosa y muy variada” con la que la provincia espera conquistar al público el 22 de enero. Cabañero ha señalado que, plenamente conscientes de que Albacete lo tiene todo para seguir consolidándose como referente en turismo rural de excelencia, la Diputación seguirá trabajando muy en serio en este área, ha insistido, tan “versátil y transversal”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Se dobla el presupuesto

En 2022 destinó al sector más de 760.000 € a través de las partidas puramente de Turismo y que, de cara a 2023, la intención es ‘brincar’ el 1.300.000 € prácticamente duplicando la cuantía. Ello, al margen de otros más de 120.000 € que, desde el área de Presidencia, la institución destina diferentes convenios ligados a esta actividad (caso del de la APEHT, o las Denominaciones de Origen de los múltiples ‘productos estrella’ que da la provincia).

Una apuesta mayor mirada desde esa ‘transversalidad’ referida por el presidente, que ha señalado que “también es fomentar y mejorar nuestra oferta turística como territorio, que destinemos 350.000 € para que los Ayuntamientos mejoren patrimonio histórico; que mejoremos progresivamente un recurso singular como la Vía Verde de la Sierra de Alcaraz; que invirtamos cada año unos 80.000 € a través del Instituto de Estudios Albacetenses para avanzar en distintas excavaciones arqueológicas de la provincia; y que dediquemos, junto al Gobierno de España, más de 13 millones de euros en mejorar las carreteras provinciales que conectan todos esos recursos”.

Pleno de las Rutas del Vino

Por su parte, el delegado provincial de la JCCM en Albacete ha felicitado a la institución provincial por esa decisión de asistir este año a Fitur agrupando por bloques una oferta que permitirá que sean muchas más las localidades representadas en la cita.

Además, ha concretado que, en la parte diaria que el Gobierno de C-LM se reserva cada jornada en el stand vinculándola con la provincia protagonista en cada jornada, el ‘Día de Albacete’ lo aprovechará para abordar de las Rutas del Vino, con mención especial para la de Almansa que acaba de formalizarse.

Subrayando el enorme potencial del territorio, Ruiz Santos ha subrayado también la apuesta que el Ejecutivo Autonómico está haciendo en materia de turismo en toda la región y, muy especialmente, en la provincia de Albacete, donde ha señalado esos más de 10 millones de euros que se implementarán con la ejecución este año de los Planes de Sostenibilidad Turística en Almansa, Elche de la Sierra y el conjunto de la Sierra del Segura.