Francis Zafrilla es un conocido actor, cómico, ventrilocuo, mago y animador albaceteño que lleva ya unos cuantos años actuando por toda España con sus números, sus chistes y sus muñecos. Es habitual verlo en espectáculos infantiles ya que a los niños y niñas se los gana apenas sale al escenario.

Pero la última 'actuación' de Francis no ha sido sobre un escenario sino en su furgoneta. Ésa que llena de atrezzo, trajes y cajas, ha servido para sacar del infierno de la guerra de Ucrania a seis personas: Oxane, Lina, Danilo, Natalia, Magdalena y Marta. En la mañana de este jueves, estos seis refugiados eran recogidos por el showman manchego para reunirse -el sábado si todo va bien- con otras familias ucranianas que habitan en la provincia de Albacete.

COPE Albacete ha contactado con Francis Zafrilla cuando el grupo llevaba un par de horas de camino desde la frontera polaca y lo primero que queríamos averiguar eran los motivos que le habían llevado a él y a su furgoneta a partir hacia ese lugar.





Zafrilla nos ha explicado que escuchando estos últimos días todo lo que estaba pasando "yo entendía que no me podía estar parado y que algo había que hacer". A través de un contacto consiguió llenar su furgoneta de material desde Riópar hasta el barrio San Pablo donde hay una asociación que esta canalizando ayuda y cuando parecía que todo quedaría en eso, "una de las mujeres de esa asociación le dijo que había unas personas que tienen familia ucraniana en Albacete y que estaban esperando a viajar". "No me lo pensé -comenta-, le cambié dos ruedas a la 'furgo' que tenía que cambiar y emprendía el viaje".a su furgoneta

Farncis solo tenía que buscar un hueco entre sus actuaciones, le puso también la tercera fila de asientos a su furgoneta y durmiento en un saco de dormir de vez en cuando dentro de la misma (es un scout veterano) en la mañana de este jueves llegaba a la frontera de Polonia con Ucrania para recoger a estas personas, dos mujeres y sus hijos, hasta un total de seis.

El artista manchego, aún embargado por la emoción de lo vivido, especialmente cuando llegaba al destino, aunque en algún momento ha pasado por su cabeza eso de "¿qué hago yo aquí?" ha continuado su trayecto hasta el destino y ya de vuelta nos ha indicado que ha visto muchas matrículas de vehículos de toda Europa en su misma dirección, no de España "aunque sé que hay", llevando material o camino de las fronteras para recoger personas.

En la parte final de nuestra conversación con él, Francis nos ha reconocido que "inicialmente yo no quería darle mucha publicidad a esto, y contarlo a la vuelta, pero saltó un poco la noticia y aquí estoy. Todavía habrá alguien que esto no es más que postureo, pero yo lo único que puedo decir es que siempre he tratado de echar una mano y lo único que se me ocurre decir es que todo el mundo puede echar una mano, no solo en este conflicto sino en todos los conflictos que hay, ya sean aquí o en Yemen o en Afganistán o en Siria...". Con total humildad, Francis añade: "Yo oigo a los gobiernos de todo el mundo decir cosas pero al final tenemos que ser nosotros, de forma particular los que nos movamos y yo esto lo hago desde el corazón ", cerrando con un mensaje claro "A mí me gustaría que si yo estuviese en Ucrania, alguien hiciera lo mismo por mi familia". a su furgoneta





Está previsto que Francis y sus acompañantes de este viaje tan especial y de huida, aunque seguro que inolvidable, lleguen a Albacete en la mañana del sábado. Más le vale al propio actor porque actúa en Camarena, en la provincia de Toledo, ese mismo día por la tarde "que me dé tiempo a ducharme y otra vez a la furgoneta y a actuar".

