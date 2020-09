Tres personas detenidas en Albacete por pasarse mucho con el alcohol

Hasta tres personas han sido detenidas este fin de semana en la capital por presuntos delitos contra seguridad vial al superar el doble de la tasa permitida.

Es el caso de un hombre de 64 en la calle Antonio Machado y dos mujeres, una de 51 y otra de 23 en Octavio Cuartero y Tesifonte Gallego, respectivamente.

Éste es el desglose que hace la propia Policía Local en su página web:

20/09/2020 02:30 horas

C/. Tesifonte Gallego cruce C/. Tinte. Se instruyen diligencias por un presunto delito contra la Seguridad Vial (Conducir un turismo bajo la influencia de bebidas alcohólicas). Se procede a la detención de una mujer de 23 años. Los Agentes observaron este vehículo detenido en la intersección sin luces encontrándose el semáforo en luz roja. Cuando cambió a verde el vehículo no reiniciaba la marcha, siendo recriminada por algún conductor. Cuando reinició la marcha lo hizo a muy baja velocidad y zigzagueando, por lo que los policías se dirigieron a dicha conductora observando que presentaba síntomas de embriaguez, siendo invitada a realizar las correspondientes pruebas de detección alcohólica. Interviene dotación policial y Grúa.

21/09/2020 01:20

C/. Antonio Machado. Se instruyen diligencias por un presunto delito contra la Seguridad Vial (Conducir un turismo bajo la influencia de bebidas alcohólicas). Se procede a la detención de un varón de 64 años. Los Agentes observaron el vehículo circulando de forma errática de un lado a otro de la calzada a punto de colisionar con los vehículos estacionados. A la altura de la calle Blasco Ibáñez tras activar las señales luminosas detienen el vehículo, observando que presentaba síntomas de embriaguez, siendo invitado a realizar las correspondientes pruebas de detección alcohólica. Interviene dotación policial y Grúa.

21/09/2020 01:20

C/. Octavio Cuartero cruce C/. Blasco Ibáñez. Se instruyen diligencias por un presunto delito contra la Seguridad Vial (Conducir un turismo bajo la influencia de bebidas alcohólicas). Se procede a la detención de una mujer de 51 años. Los Agentes se encontraban custodiando un vehículo implicado en una actuación cuando observaron el de la conductora reseñada cuya matrícula coincidía con una llamada en la que informaban que se encontraba implicado en otra intervención. Tras dar el alto al vehículo observaron que su conductora presentaba síntomas de embriaguez, siendo invitada a realizar las correspondientes pruebas de detección alcohólica. Interviene dotación policial y Grúa.

Campaña especial

En cuanto a la campaña de control de las distracciones al volante, la Policía Local ha dado cuenta de sus cifras durante la pasada semana.5.238 Vehículos controlados, siendo denunciados 54