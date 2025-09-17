Lorenzo del Rey - Redacción COPE Albacete

Final de abono y los aficionados iban en peregrinación al coso de la calle Feria esperando y deseando que los toros de la "a" coronada fuesen la tabla de salvación del abono en el apartado ganadero. Un encierro que elevase la nota final de un apartado, el de los toros, que ha terminado renqueante al no haberse lidiado una corrida completa con varios toros de nota. Han saltado al albero albacetense toros sueltos con opciones, sí, pero no se ha dado esa tarde redonda que ponga a todo el mundo de acuerdo.

Fue un encierro variado, pero en un conjunto bajo de todo, sin casta, exigente alguno, otros con peligro, y sólo ese segundo que fue con opciones por ambos pitones sin ser ese "victorino" de altas cotas que pone a funcionar a un torero. Pero sí que dio oportunidades por ambas pitones a un Galván que no estuvo mal pero que debió dar un puñetazo en la mesa y lo que dio fue un palmetazo.

Pinar tuvo un lote complicado de esos que piden los papeles. Y Rubén los tenía en regla. Vuelta al ruedo algo ligera pero que nadie protestó. Por su parte, Marín cumplió de sobras con ese sexto, que desarrolló sentido y con el que Ginés dio un grito reivindicativo porque se niega a seguir siempre a contracorriente. Y tiene razón.

UTE Casas Amador Ginés Marín en Albacete

Y decimos que ¿también tú, Victorino? porque si hasta la divisa legendaria falla, es que el abono ha ido en algunos momentos con el pie cambiado. Es tiempo de reflexión, análisis y balances. Y de nueva adjudicación de la plaza. Valor, y al toro.