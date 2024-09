Un cartel con alma torera

Lorenzo del Rey

Albacete tiene un abono con sentido y clara intención. Tras un inicio de oportunidades, llegan los carteles con más remate y atractivo, ascenso que comienza con la tarde de hoy. Porque cayó de pie entre la afición el festejo porque los tres diestros, con estilos distintos, les une una cosa en común: una capacidad y don especial de poner a todo el mundo de acuerdo. Talavante, Ortega y Rufo llevan el toreo dentro y su máximo exponente alcanza cotas de brillantez que hace que esta tarde tengo altas expectativas.

Manuel Temes escribe sobre Juan Ortega que: “Albacete no vive solo de temple ¡y bendito temple! Su afición también disfrutó del toreo más artístico. Amador. Cortés. El mismo Andrés Palacios, cuyo concepto mereciera otras batallas. Hoy se anuncia Juan Ortega. Si la tauromaquia es un arte efímero, resulta paradójico calificar de fugaz y que no perdura en el tiempo un lance a la verónica cuando dura cuatro segundos. Los vuelos de las sábanas de Ortega, sus faenas de alcoba, para mi Españita rosa y las tertulias de sombrilla y táper. Los vuelos de su capote, un pase de pecho genuflexo… la petite mort del singular arte patrio. Fanatismos aparte, o no, Juan Ortega es el torero más apto para cortar un rabo en Madrid. Con el toro-toro, sí, como reprochan quienes siempre se han topado con Morante abreviando y ningunean todo video de X que tenga su origen en Valdemorillo, Linares… o Sevilla. Seguramente no llegue ese rabo, pero dichosos los que vean el día que Juan Ortega termine de romper el cuadro”. Poco más que añadir.

La divisa escogida, de Victoriano del Río, es uno de los hierros punteros y que es habitualmente preferido por las figuras para sus carteles. Está acartelado en un festejo con “duende” y hay, con razón, razones para confiar en este día. Los “victorianos” pueden ser la base sobre la que construyan faenas de tronío a partir de las 6 de la tarde. Confiemos en ello.

Alejandro Talavante, está en una temporada de brotes verdes pero que no terminan de germinar por completo. Talavante siempre es un aliciente para ir a los toros aunque su irregularidad impide que vuelva a brillar como él sabe hacerlo. Pese a todo, Albacete es una plaza que le ha visto lograr altas cotas del toreo más redondo. Hay que ir a verle, sin duda. Aunque estuvo en vilo su participación en Albacete hasta última hora debido al percance que sufrió en Villanueva del Arzobispo, a pesar de las fracturas en el maxilar derecho, varetazos y golpes múltiples, además de haberse agravado la fractura reciente de la octava costilla, estará en el coso de la calle Feria.

Y completa la tarde Tomás Rufo, autor de una de las mejores faenas en Albacete el año pasado en la que la espada cortó el sueño de un triunfo que ya acariciaba con la punta de los dedos. Aunque el de Pepino ya es una certeza, todavía no ha irrumpido en las ferias con un caché más elevado. No ha irrumpido porque no han querido que así fuera, matizamos. Camina con paso firme hacia la meta que es llegar a ser figura del toreo. Meta que en breve va a cruzar.