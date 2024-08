La Tómbola de Cáritas arranca la Feria con récord de boletos y un nuevo premio extraordinario

La apertura de la Tómbola Caritas marca el pistoletazo de salida de nuestra querida feria. Esta tarde subirá sus famosas persianas en el paseo de la feria poniendo a la venta 626.086 boletos, lo que supone 51.800 boletos más que el año anterior, ya que el año pasado, el día 16 de septiembre, ya se habían vendido todos los boletos.

Así lo ha anunciado esta mañana el secretario general de Cáritas Diocesana de Albacete, Antonio García Blanquer: “Y el motivo de este incremento es doble. Por un lado, haber vendido en ediciones anteriores todos los boletos, incluso antes de que la feria acabase. Y el segundo, que este año tenemos dos fines de semana, que facilitan el que la feria pueda recibir una mayor afluencia de público y eso siempre nos es muy favorable”, explicaba.

La historia de la diócesis de Albacete va unida Cáritas

No faltaba a esta cita como cada año, el administrador diocesano de Albacete, Julián Ros, quien remarcaba que: “La historia de la diócesis de Albacete va unida a la historia de Cáritas......y me atrevería a decir a la historia de la tómbola. Es lógico, porque la tómbola forma parte del corazón de los albaceteños. Yo hablo ahora más que como responsable de la diócesis... digamos como el niño que aprendió desde sus abuelos y sus padres... a que no se puede venir a la feria sin una dimensión solidaria”.

Incremento de premios y un viaje a Egipto

Además, también incrementan los premios directos siendo más de 148.000 y la tómbola sigue manteniendo los precios de los boletos e incorpora una novedad muy singular y atractiva: “como novedad, también este año añadimos un segundo premio extraordinario, un viaje a Egipto de ocho días para dos personas. El principal premio extraordinario seguirá siendo el coche, en este caso un Fiat Panda híbrido, que en las últimas ediciones se viene entregando”,señalaba Antonio.

Las previsiones de recaudación de este año se estiman en los 470.000 euros

La concejala de Turismo y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, ha animado a los albaceteños, así como a las personas que nos visiten durante las próximas fechas, a colaborar con la tradicional Tómbola de Cáritas que esta tarde, a partir de las 20:00 horas, abrirá sus puertas en el Paseo de la Feria de nuestra ciudad hasta el próximo 17 de septiembre, ya que “detrás de la compra de cada boleto hay un gesto de solidaridad, compromiso y entrega”.

Así lo ha señalado Rosa González de la Aleja durante la rueda de prensa de presentación de la 72º edición de la Tómbola de Cáritas, acompañada por su secretario general, Antonio García Blanquer, el presidente de la Fundación Globalcaja, Herminio Molina, y el administrador diocesano de Albacete, Julián Ros.

La concejala ha puesto en valor la importancia que tiene la Tómbola para nuestra ciudad, como uno de sus principales emblemas, asegurando que “con el paso de los años se ha convertido en uno de los mayores atractivos de nuestra Feria y en un punto de encuentro obligado para muchos albaceteños”.

Este lugar es el sitio perfecto para que amigos y vecinos se reencuentren cada año. Es una fuente crucial de fondos para ayudar a los más necesitados y todo esto es posible gracias al esfuerzo y dedicación de sus más de 300 voluntarios y sus 17 empleados, que no paran de trabajar para hacer realidad esta causa.





