Suceso: Un fallecido y una herida grave en un accidente en Ontur

Un hombre del que no constan datos, moría anoche en un accidente de tráfico en la carretera que va de Ontur a Albatana, kilómetro 297 de la CM 4112.

El siniestro, en el que también una mujer de 33 años resultaba herida grave, se produjo en la colisión de una furgoneta, que era la conducida por el hombre fallecido y un turismo manejado por esta mujer herida grave a la que los bomberos del SEPEI de Hellín tuvieron que desencarcelar de su vehículo.

El aviso al 1-1-2 del accidente se produjo pasadas las once y media de la noche.

Esta persona se convierte en la novena víctima mortal de tráfico en la provincia de Albacete, dos más que en 2024.