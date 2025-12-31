Suceso: Un fallecido y una herida grave en un accidente en Ontur
El siniestro se produjo muy cerca del núcleo urbano de esta localidad
Miguel Yeste
Albacete - Publicado el
1 min lectura
Un hombre del que no constan datos, moría anoche en un accidente de tráfico en la carretera que va de Ontur a Albatana, kilómetro 297 de la CM 4112.
El siniestro, en el que también una mujer de 33 años resultaba herida grave, se produjo en la colisión de una furgoneta, que era la conducida por el hombre fallecido y un turismo manejado por esta mujer herida grave a la que los bomberos del SEPEI de Hellín tuvieron que desencarcelar de su vehículo.
El aviso al 1-1-2 del accidente se produjo pasadas las once y media de la noche.
Esta persona se convierte en la novena víctima mortal de tráfico en la provincia de Albacete, dos más que en 2024.
Escucha en directo
COPE ALBACETE
COPE MÁS ALBACETE
"Nunca como hasta ahora en el seno del PSOE se había producido semejante runrún con la idea de que el ciclo político no da más de sí"
Sergio Barbosa
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h