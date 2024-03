Semana Santa en El Bonillo: Devoción, tradición y magia duplican la población en el municipio

Como ya vienen siendo una tradición en los días previos a la Semana Santa, los micrófonos de Cope Albacete viajan hasta El Bonillo.

La Semana Santa en El Bonillo, es una celebración profundamente arraigada en la tradición y la devoción. Cada año, esta pequeña pero vibrante comunidad, de apenas 2.800 habitantes, se une para conmemorar los eventos religiosos que marcan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, a través de una serie de procesiones, ceremonias y actividades que reflejan la fe y la cultura local.

Nos acompaña Juan Gil, alcalde de El Bonillo, que además es el pedáneo que más tiempo lleva en sus funciones de alcalde en la provincia de Albacete, desde el año 1987.

Con el reflexionamos sobre el crecimiento de este municipio que siempre ha apostado por las energías renovables y la creación de nuevas infraestructuras. A destacar también la baja presión fiscal de este municipio.



El Bonillo roza los 2.800 habitantes, pero en Semana Santa lleva a duplicar su población, incluso está declarada de interés turístico regional, desde el año 2011.

"Yosoy un enamorado de mi pueblo y sobre todo de la Semana Santa, como cualquier bonillero. Creo que es la representación o la expresión cultural más importante que tiene un pueblo" explica el acalde. Y añade: "La magia de la Semana Santa de nuestro municipio se encuentra en que participa la mitad de la población de forma activa".

Procesiones y Celebraciones

Una de las características más destacadas de la Semana Santa en El Bonillo son las impresionantes procesiones que recorren las calles del pueblo. Estas procesiones están llenas de solemnidad y fervor, con pasos religiosos ricamente adornados que representan escenas de la Pasión de Cristo. Los miembros de las diferentes hermandades y cofradías participan activamente en estas procesiones, llevando consigo los pasos sobre sus hombros en un acto de devoción y sacrificio y en las que participan de forma activa más de la mitad de la población.

María Hernández, presidenta de la Junta de Cofradías, nos hace un repaso por las numerosas procesiones que han tenido lugar y las que llegarán en los próximos días:

"Sí, empezamos pronto porque se empieza con la presentación del cartel, luego está el pregón. Y también el certamen de bandas y cornetas. Y entonces ya a raíz de ahí, el quinto domingo de cuaresma, sale Jesús Nazareno en procesión, que ha cambiado el itinerario porque antes era por las tardes y ahora es por la mañana. El viernes de Dolores con Nuestra Señora de Los Dolores en procesión. El domingo de Ramos sale en la procesión de las Palmas, la borriquita, y ya continuamos, pues Martes Santo en la procesión de los niños...El viernes lo hacemos doble, porque por la mañana es el abrazo, que es cuando Jesús se encuentra con su madre, cuando Jesús va con la cruz, se encuentra con su made y luego por la tarde el Santo entierro. Y ya hasta el domingo de Resurreción, que ya es día de alegría".





Juan Molina es el párroco del municipio, y una vez más se siente afortunado de pertener a este municpio: "Yo siempre digo que me creía que el Bonillo era un pueblo muy bueno para estar de sacerdote y todavía es mejor de lo que me imaginaba. Y la Semana Santa, igual, me sigue sorprendiendo, me sigue llamando muchísimo la atención. Y para ser un pueblo pequeño, verdaderamente habéis mencionado, pero es una pequeña Sevilla dentro de CastillaLa Mancha, donde puedes encontrar cualquier cosa que busques", explica.





Impacto Cultural y Social

Con Pilar Sierra, concejal de cultural en el ayuntamiento del municipio, descubrimos que la Semana Santa en El Bonillo no solo tiene un profundo significado religioso, sino que también desempeña un papel importante en la vida cultural y social. Esta celebración reúne a personas de todas las edades, donde cientos de mujeres y niños participan de forma activida en la la celebración.

"La verdad es que llevamos ya casi desde principios de año trabajando en nuestra Semana Santa y con nuestras cofradías y hermandades. A los actos de Semana Santa hay un previo con la presentación del cartel, con el pregón, con el certamen de bandas de cornetas y tambores y bueno, pues ya con todo eso ya practicado, pues con muchísima ilusión de comenzar con las primeras procesiones que también tuvieron lugar la semana pasada y deseando que llegue el martes, bueno este domingo de Ramos y el martes para comenzar ya esta semana grande", explica la concejal.

Una fiesta que pone su broche oro, al poder ser completada con numerosas actividad como la Exposición de la Semana Santa o este año como novedad con el itininerario "Tras las huellas del Milagro".

