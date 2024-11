El sector primario de Albacete, primera línea de ayuda en la DANA de Valencia: “Es un caos dentro de un caos”

El sector primario ha mostrado una solidaridad ejemplar frente a la catástrofe ocasionada por la DANA en la Comunidad Valenciana. Agricultores, ganaderos y voluntarios de este sector fueron los primeros en acudir y, sin dudar, se han volcado con las personas afectadas, llevando equipos, manos y sus propios tractores para contribuir a las labores de rescate y limpieza en las zonas más golpeadas. Entre ellos se encuentra Avelino, agricultor de Alpera, perteneciente a una familia de agricultores.

Nos hemos encontrado todo lo peor que os podáis imaginar, cien veces peor que una guerra Explica Avelino. Introduzca posición aquí

Avelino y sus compañeros llegaron desde Alpera con la ayuda de amigos camioneros que transportaron sus tractores a Valencia. Pasaron cuatro días trabajando sin descanso y regresaron ayer agotados, pero con la satisfacción de haber dado todo de sí. "Yo vine anoche después de cuatro días, y sinceramente estoy totalmente desanimado, reventado porque me dejó la piel. Es un caos dentro de un caos. Nos hemos encontrado todo lo peor que os podáis imaginar, cien veces peor que una guerra", relata Avelino con tristeza.

Avelino, agricultor Agricultores transportan sus tractores gracias a camioneros solidarios

Falta de medios

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Avelino Agricultores de Alpera y miembros de ASPALBA viajan con sus propios medios a las zonas más devastadas, enfrentando la falta de recursos y organización para apoyar a las víctimas de la catástrofe

Avelino nos cuenta también la falta de medios y la carencia de una organización estructurada para enfrentar la situación. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para ellos. “Nuestra misión ha sido intentar desalojar coches, los montones de basura, fango y barro, para que pudiesen entrar los sanitarios y bomberos, porque hay zonas en las que todavía no ha entrado nadie. Nos hemos encontrado de todo y no quiero dar detalles, solo tengo ganas de llorar. Es desolador”, comenta.

Consciente de la magnitud de la tragedia, Avelino hace un llamamiento urgente: "Que el gobierno mande los medios necesarios. Esto no va a ser cuestión de meses, va para muy largo".

Las escenas que han presenciado los agricultores y voluntarios son difíciles de describir; en muchos casos, personas que han perdido todo, incluidas a veces a sus propias familias, siguen colaborando, dando lo poco que les queda para ayudar a quienes también lo necesitan. “Se han quedado totalmente arruinados. Han perdido hasta a sus familiares. Es un trauma total”, dice Avelino, reflejando la tragedia que rodea cada rincón de las zonas afectadas.

el sector primario ayudará hasta el final

A la pregunta de si el sector primario continuará ayudando, Avelino responde con firmeza: "¡Hasta que nos queden fuerzas!, y hasta que se quede completamente todo limpio. Ese es nuestro objetivo, el objetivo del sector primario. Porque aquello es un auténtico caos, nadie organiza nada".

Su respuesta es un claro ejemplo de la entrega y la fortaleza del sector primario, que sigue adelante a pesar de los obstáculos, demostrando la grandeza del espíritu humano y la solidaridad en los momentos más oscuros.