¿Quieres conocer ya las carrozas de la Cabalgata de la Feria de Albacete 2024?

Este jueves hemos visitado las instalaciones del ITAP en la Avenida Gregorio Arcos. En el Pabellón número 1 donde habitualmente se celebran las ferias sectoriales, se sitúan las más de cincuenta carrozas que este sábado desfilarán por las calles de Albacete en la Cabalgata de apertura de la Feria.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, acompañado del concejal de Feria, Paco Navarro, ha dado también una vuelta para ver cómo van esos trabajos que cada asociación realiza a su carroza y que, a pesar de llevar meses en algunos casos con esa decoración, nunca se termina.

Aquí tienes, en un vídeo de COPE Albacete, vacías de manchegos y manchegas, sin coches ni tractores, un buen puñado de esas carrozas que el sábado, más temprano que nunca (17:30 horas) partirán en lenta procesión desde la Avenida de España hasta la Puerta de Hierros del Recinto Ferial

Serrano ha explicado a los medios que "lo primero que hay que hacer es agradecer el trabajo de todas las asociaciones, las ciento treinta y seis que van a tomar parte en este gran desfile, seis más que el año pasado."

El alcalde ha indicado que treinta y seis de esas asociaciones "elaboran sus propias carrozas, otras veinte colaboran en las que elabora el propio Ayuntamiento y hay otras asociaciones que participan en las carrozas institucionales, como la de la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento o CMM Media".

Aunque Manuel Serrano no ha querido estimar el número de personas que participarán en esa Cabalgata ya sea desde dentro o como espectadores, sí ha ofrecido otras cifras como las más de veinte agrupaciones musicales entre charangas y bandas de música que desfilarán, 140.000 rollos de serpentina y 2.000 kilos de confeti.

"QUE HAYA FLUIDEZ"

No fueron pocas las críticas que el año pasado generó la Cabalgata 2023 por los numerosos cortes que se produjeron. De ahí que se trabaje entre todas las partes implicadas para que este año no se produzcan o sean los menos posibles "ya que no es fácil llevar un desfile por una calle amplia como la Avenida de España e ir estrechando el paso hasta que a la llegada a la calle de la Feria tenemos un paso muy estrecho".

En ello trabajarán el personal del Servicio de Festejos del propio Ayuntamiento, la Policía Local, Protección Civil (120 efectivos) y personal de seguridad privada. "Adelantar la Cabalgata en una hora ha sido la medida adoptada para que la ciudad cuanto antes pueda tener también fluidez en los desplazamientos, que en ese día serán miles las personas que nos visitarán desde cualquier punto de la provincia y es necesario que tengamos la Circunvalación y otras calles adyacentes a la Feria lo más despejadas posibles.